Progettare le città del futuro, scuola brianzola premiata dai giovani imprenditori

Gli studenti dell'istituto comprensivo "Agostino di Ippona" di Cassago Brianza premiati dai giovani imprenditori Ance di Lecco e Sondrio. Si è svolta infatti oggi nella scuola brianzola la cerimonia di premiazione dei ragazzi che hanno preso parte alla terza edizione del concorso nazionale di idee Macroscuola 2023/24 promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Ance. Un'iniziativa che invita gli studenti delle scuole di tutta Italia a cimentarsi nella progettazione di spazi urbani partendo dalla riqualificazione di aree dismesse.

La rigenerazione di luoghi e spazi in cui far crescere le nuove generazioni

Tema di quest’anno la rigenerazione di luoghi e spazi in cui vivere e far crescere le nuove generazioni. "Le necessità e i bisogni della società sono profondamente cambiati, anche solo rispetto ad alcuni anni or sono, e sempre maggiore è l’attenzione che viene posta alla qualità della vita e del tempo libero. - ha sottolineato il presidente dei giovani imprenditori di Ance Lecco Sondrio, Mattia Elia, presente con il vice Roberto Gaddi all’evento - È quindi dovere di tutti, giovani, imprese, professionisti della progettazione, amministratori pubblici, operare, ciascuno in funzione del proprio ruolo e delle proprie competenze, per guidare la trasformazione dei nostri paesi e città in chiave più moderna e vicina a questi cambiamenti".

E proprio su questo tema si sono misurati con successo i ragazzi dell’Ics Agostino di Ippona di Cassago Brianza che, guidati dalle professoresse Bassani e Villa, si sono aggiudicati la vittoria nella fase regionale lombarda ed hanno successivamente partecipato a quella nazionale, aggiudicandosi il quarto posto.

Mattia Elia e Roberto Gaddi: "Un ottimo lavoro, fatto con passione ed entusiasmo"

"La passione e l’entusiasmo, ma anche l’attenzione e la profondità di sguardo con cui voi avete partecipato a questo concorso è davvero motivo di grande soddisfazione per noi e di orgoglio per voi e per i vostri insegnanti - hanno evidenziato ancora Mattia Elia e Roberto Gaddi - È difficile assistere a un progetto pensato e realizzato in tutti i suoi aspetti come avete fatto voi, anche in considerazione della vostra età".

"La cura per il dettaglio e la visione strategica che in questo vostro lavoro si possono osservare sono davvero eccezionali: avete riflettuto, vi siete informati, avete approfondito il Pgt e avete pensato ad un progetto che pone grandissima attenzione a quei temi - come la sostenibilità e l’inclusività - che rappresentano le nuove tendenze di un progettare contemporaneo, oltre ad esprimere gli interessi più autentici della vostra generazione".

La stretta collaborazione del Comune nello sviluppo del progetto

Parole di congratulazione sono arrivate anche dal sindaco di Cassago Brianza Roberta Marabese, presente all’evento di premiazione insieme all’assessore a urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici Norberto Puricelli e all’architetto Coppa, impegnato nella progettazione del Pgt di Cassago.

Il sindaco ha sottolineato la stretta collaborazione offerta dal Comune nello sviluppo del progetto, mentre l’architetto Coppa ha evidenziato come il contributo dei ragazzi sia fondamentale in quanto saranno i cittadini di domani e come, insieme all’Amministrazione, il Pgt abbia provato ad immaginare scenari più consoni alla vita e alla socialità, basandosi proprio sulle esigenze dei giovani. Ai ragazzi dell’Ics Agostino di Ippona di Cassago Brianza sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al concorso.