Storia e impegno degli alpini salgono in cattedra

Due concorsi sulla storia e l’attività degli alpini e della loro associazione, riservati a studenti e universitari, sono stati recentemente banditi da Regione Lombardia in attuazione della legge del 2020 che ha istituito la Giornata regionale della “Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”, da celebrarsi il 2 aprile di ogni anno. Il tema scelto per la seconda edizione dei concorsi è "Alpini custodi della memoria e orizzonte per la gioventù". Per partecipare occorre presentare studi ed elaborati riguardanti il Corpo degli alpini e l’Associazione nazionale Alpini.

Emiliano Invernizzi: "Giusto far conoscere l'impegno delle penne nere per il bene comune"

"Viene positivamente riproposta un'iniziativa che vuol richiamare l’attenzione delle più giovani generazioni sulle vicende vecchie e nuove che hanno visto e ancor oggi vedono protagoniste le penne nere - commenta Emiliano Invernizzi, presidente della sezione di Lecco dell’Ana - Per ricordare quanto, e non solo nei diversi eventi bellici, hanno fatto gli alpini per la Patria e in difesa della propria gente; ma pure per rimarcare un impegno che, forte della propria tradizione e dei propri valori, si gioca anche oggi, quotidianamente, al servizio del bene comune. Lo facciamo con la nostra protezione civile, nella collaborazione con le istituzioni locali, con le tante attività di carattere sociale a favore dei nostri ragazzi piuttosto che degli anziani. Quella dell’Associazione nazionale Alpini, delle sue sezioni e dei suoi gruppi è una storia viva, parte importante della nostra società".

A chi sono rivolti i due concorsi e i premi previsti

I due concorsi sono stati banditi dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’Ana, e saranno dunque sostenuti anche dai gruppi del territorio lecchese. Il primo è riservato agli universitari, l’altro agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Lombardia. Gli studenti delle scuole secondarie autori dei migliori elaborati parteciperanno ad un viaggio di istruzione in luoghi significativi della storia degli alpini, mentre i vincitori del concorso riservato a studenti universitari, giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni residenti in Lombardia o frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione è previsto un premio in denaro di 2.500 euro. La scadenza per partecipare ai concorsi è l’8 marzo 2024.

I concorsi si inseriscono in un progetto più ampio che mira a realizzare un programma di iniziative civili, sociali e ambientali tra Regione Lombardia e l’Ana, in attuazione della legge, la 19/2020, per la Giornata regionale della “Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”. Alcuni dei temi trattati sono attuali e di spiccato interesse sociale, come il volontariato e il contrasto al bullismo nelle scuole, i campi scuola, la protezione civile e il soccorso alpino, progetti di leva civica e le attività di conservazione e valorizzazione dei rifugi e della montagna.