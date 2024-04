Premiati i piccoli inventori del territorio

Cinque gruppi di studenti delle province di Lecco e Sondrio, grazie alle costruzioni tecnologiche da loro progettate e realizzate, si sono aggiudicati l’edizione territoriale 2024 di "Eureka! Funziona!", dedicata al tema della meccanica. La gara finale dell’iniziativa di orientamento, che favorisce la diffusione della cultura

tecnico-scientifica a partire dalle giovani fasce di età tramite un approccio ludico, si è tenuta il 19 aprile alla scuola superiore "Marco Polo" di Colico dove, a margine della premiazione, i partecipanti hanno anche potuto effettuare una visita ai laboratori.

Sul podio per la provincia di Lecco la classe V IC Galbiate, plesso A. Stoppani, che ha presentato il progetto “Super Mario”, e la classe IV IC Falcone Borsellino Lecco 1, plesso E.Toti Maggianico, con il gioco “Golden goal”.

Sul podio per la provincia di Sondrio la classe V IC Delebio, plesso Nuova Olonio, con il progetto “Bigliardo ad Ostacoli”, la classe IV IC Gavazzeni, plesso Talamona, che ha presentato il gioco “La ruota delle sfide”, e la classe III IC Novate Mezzola, plesso Casenda, con la costruzione “Giostra Rosina”.

Il progetto è promosso a livello nazionale da Federmeccanica in collaborazione con l’Associazione per l’insegnamento della Fisica, soggetto qualificato presso il Miur per la formazione docenti, ed ha come partner anche l’Istituto Italiano di Tecnologia. Confindustria Lecco e Sondrio lo ha declinato sul territorio delle due province anche per l’anno scolastico 2023-24, coinvolgendo nel complesso 526 giovani studenti (403 per la provincia di Sondrio e 123 per la provincia di Lecco) suddivisi in 127 gruppi in totale.

Il progetto Eureka propone un’esperienza di creatività e sperimentazione

Destinato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, il progetto Eureka propone un’esperienza di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento, portando gli studenti a utilizzare in modo creativo alcune delle conoscenze acquisite sui banchi di scuola. La partecipazione prevede che gli alunni, suddivisi in gruppi, progettino e realizzino un giocattolo a partire da un kit di pezzi fornito dagli organizzatori e ispirandosi al tema scelto per la specifica edizione. I giovani partecipanti possono sbizzarrirsi nel creare: l’unica caratteristica vincolante è quella di realizzare un giocattolo che sia mobile.

I gruppi vincitori si sono aggiudicati un buono per l’acquisto di materiale scolastico. A tutti i partecipanti alle finali è stato consegnato un premio. Le classi V vincitrici della competizione sono state inviate a partecipare all’evento nazionale Eureka!, che si terrà a metà maggio a Torino.