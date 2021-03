"La Pandemia dei dati": gli studenti del Liceo Leopardi incontrano gli autori del libro

È disponibile sul canale YouTube "Scuole di Rancio" il video della diretta online realizzata nei giorni scorsi con la professoressa Antonietta Mira, docente di Statistica all'Università dell'Insubria e all'USI, e il filosofo Antonio Massarenti, caporedattore del Sole 24 Ore, autori del libro "La Pandemia dei Dati", edito da Mondadori.

L’incontro, che ha affrontato temi di stringente attualità relativi all'analisi dei dati, agli studi statistici e alla comunicazione in ambito scientifico, è stato pensato per tutti gli studenti del Liceo Leopardi di Lecco (classico, scientifico e leggi applicate), che hanno a lungo interagito con i due relatori con domande e richieste di chiarimenti.

Liberarsi dall'ansia gestendo l'incertezza e orientarsi nella giungla di dati in cui siamo immersi da un anno: questi gli obiettivi che hanno spinto i due autori a scrivere il libro. Antonietta Mira e Antonio Massarenti hanno più volte richiamato l'importanza di fornire ai giovani gli strumenti per sapere leggere e interpretare questi dati, che non sono solo dati ma persone.

La preside Paola Perossi: «Occasione utile per guardare in modo critico e cosciente a ciò che sta accadendo»

Un intento che è centrale nel percorso formativo dei cinque anni di liceo, come ribadisce la preside Paola Perossi: «Questo incontro ha costituito per i nostri ragazzi una grande testimonianza di come sia possibile guardare a tutto quello che ci sta accadendo in modo critico e cosciente, e non in balia del pensiero dominante. Di fronte alle grandi sfide che la situazione attuale ci pone, aumenta il bisogno di "maestri" a cui guardare, per imparare un modo autentico di affrontare le circostanze».

Anche in questo periodo di didattica a distanza, il Liceo Leopardi non ha voluto rinunciare a questa occasione di incontro, aprendola a tutto il territorio pubblicando il video integralmente sul canale YouTube "Scuole di Rancio". È possibile vedere la registrazione dell'incontro con la professoressa Antonietta Mira e il filosofo Armando Massarenti, autori del "La Pandemia dei Dati", a questo link https://youtu.be/lazbxYUJb5I