Politecnico di Lecco: prossimi alla proclamazione trentadue dottori. Cerimonia in presenza

Domani giovedì 1 ottobre si discuteranno le lauree magistrali al Polo di Lecco. Come avvenuto per le lauree triennali, il campus è pronto ad accogliere i laureandi e i loro familiari per lo svolgimento di questa sessione autunnale.

Ecco i 32 laureandi che sosterranno il loro appello in presenza:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Marco Battistini

Intervento per la rigenerazione ed il potenziamento del complesso scolastico di Via Ragazzi del '99 nel quartiere Porto, presso Legnago (VR)

Martha Caramia, Giulia Gurrieri, Nicoló Leccardì

LoretO2. Riqualificazione di Piazzale Loreto attraverso lo studio e la misura di strategie e tecnologie per città più sostenibili

Andrea Carzaniga

neuLEBENSTAKT - Progetto della nuova scuola materna, di una sala prove per la banda musicale e degli spazi verdi pubblici circostanti nel comune di Sluderno

Ilaria Cioetto

Progetto per un nuovo Municipal Service Building a Sham Shui Po (Hong Kong), architettura sostenibile in contesto urbano denso e clima subtropicale

Clèmence Anais Candice Dassè, Yoann Van Son Nguyen

Restauro e rivalorizzazione del Castello di Roccascalegna

Arianna Fassi, Fernanda Speciale

R[A]ISING SPLUGA / Visioni future per il territorio della valle con lo sviluppo del centro di formazione sperimentale a Chiavenna

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Abhilash Doddamani Krishnamoorthi

Design of a setup to transfer lower limb rehab patients from a deck to the boat

Rolson Fernandes

Application of a creep-fatigue crack growth model on materials for power

Matteo Ferrari

Analisi e Riduzione del Rischio Applicate alla Nazione Italia

Swaraj Kadam

Design and development of an innovative vacuum gripper for assembly of SMD components

Jihad Karaki

A transfer function to analyze and predict vibration propagation to neighboring buildings from underground metro lines

Tharun Karanam

Condition Based Maintenance Using Vibration Analysis

Nagarjun Mallarapu, Moosa Kaleemullah Syed

Fabrication and evaluation of lab-on-a-chip micro features by DLP-Stereo Lithography

Royston Ashith Mathias

Design and Validation of a Fatigue Testing Machine for Roller Ski Devices

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Islam Mohamed Sayed Ahmed

Driver behaviour changes with different LODs of road scenarios in 3D virtual driving simulation

Nitusha Anandraj

Experimental Investigation of Dowel Action

Alessandro Bartesaghi

Mapping flood events from satellite imagery with VGI and google earth engine

Ehsan Heydari

Experimental analysis of channel overloading in supercritical condition

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Sanaz Amir Jani

Future Campus - University College Dublin (Entrance precinct Masterplan and Center for Creative Design)

Soroosh Ataee, Saba Baienat

Comparison between timber and concrete prefabricated systems: LCA and LCC approach

Norman Emad Halim Attalla Ayyad

Fjord Fyr.Oslo cultural center

Nicole Di Santo, Leidy Guante Henriquez

6Domus. Application of Active House 3.0 protocol as BIM 6D tool for optioneering design

Ainiwaner Gulihuma

Net zero energy library design in Hollister,CA

Tamara Rangerova

WellnessVille: A New Paradigm For Wellness Development In Salford, UK

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tong Zhang

Re-development and Arrangement of Waterfront Space as The Iconic Area of Makassar, Indonesia