Un intero paese in festa con il Piedibus

Successo per la festa finale del Piedibus di Olginate, un evento come di consueto molto animato e allegro che ha coinvolto l'intero paese con partenza dalle scuole e approdo a ville Sirtori per le premiazioni e i saluti.

"Ben 140 bambini iscritti, 4 linee e 50 accompagnatori sono i numeri del Piedibus di Olginate giunto al sedicesimo anno di attivazione con ottimi risultati" - ricorda la coordinatrice Silvia Cazzaniga.

Oltre a tutti gli alunni iscritti, durante la manifestazione del "Piedibus by night" della scorsa sera sono stati premiati anche i bambini che hanno partecipato a tutti gli eventi proposti o promossi quest'anno: Halloween con il Piedibus, Settimana dei diritti, Una Strada per giocare, Brusa Ginee, Carnevale, Giornata del verde pulito. Tante proposte che hanno saputo coinvolgere bambini, genitori, prof e volontari.

"Al corteo sono seguite appunto le premiazioni e uno spettacolo di magia per i bambini" (nelle foto). Presente anche il sindaco di Olginate Marco Passoni, a sua volta accompagnatore del Piedibus, che ha ringraziato i volontari per la loro grande disponibilità.