Il Badoni si presenta: un mese di iniziative per l'orientamento scolastico

Ricco calendario di iniziative di orientamento all'Istituto Badoni per illustrare l'offerta formativa della scuola.

Il primo incontro è riservato ai "Campus orientativi per gli studenti", una serie di laboratori rivolti alle ragazze e ai ragazzi di terza media, per scoprire gli indirizzi di studio presenti nella scuola. Le attività previste si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.30, presso i laboratori del Badoni, con la partecipazione dei docenti delle materie tecniche e degli studenti di ciascun indirizzo, che illustreranno ai ragazzi le modalità operative delle attrezzature e faranno toccare con mano la realtà della scuola.

Il primo Campus a partire sarà quello di Elettronica/Elettrotecnica e Automazione, fissato nella settimana dal 30 ottobre al 2 novembre; a seguire quello di Meccanica e Meccatronica per la settimana dal 13 al 16 novembre; il successivo sarà quello riservato al Liceo Scientifico delle Scienze applicate dal 20 al 23 novembre e ultimo il laboratorio di Informatica e Telecomunicazioni, dal 27 al 30 novembre.

La partecipazione è possibile solo previa iscrizione e consente di poter partecipare a più laboratori, afferenti a indirizzi diversi, in giornate appositamente calendarizzate.

Serate con i genitori

Al termine di ciascuna settimana laboratoriale si terrà una serata presso l'Aula gialla della scuola dalle 18 alle 20, per incontrare i genitori e delineare le attitudini e le propensioni che caratterizzano uno studente che possa affrontare con successo e soddisfazione il percorso di studi. Durante l'incontro i genitori potranno avere informazioni inerenti all'indirizzo di studi e rivolgere delle domande per ulteriori chiarimenti.

Di seguito le date per le serate: venerdì 3 novembre Elettronica/Elettrotecnica e Automazione; venerdì 17 novembre Meccanica e Meccatronica; venerdì 24 novembre Liceo Scientifico delle Scienze applicate e venerdì 1 dicembre Informatica e Telecomunicazioni.

Gli open day

Per quest'anno scolastico l'Istituto ha organizzato Tre open day: il primo è previsto per sabato 11 novembre e il secondo sabato 16 dicembre, entrambi dalle ore 14 alle ore 17; un terzo appuntamento è fissato per sabato 13 aprile 2024, sempre con lo stesso orario, per gli studenti di 2^ media, seguito dalla serata del 19 aprile 2024, con un incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media.

In queste giornate le future leve del Badoni potranno toccare con mano la realtà dell'Istituto, assistendo ad attività durante le quali i ragazzi potranno rivolgere le loro domande e trovare una risposta alle loro curiosità. La visita comprenderà una presentazione dell'Istituto, aree comuni come il Progetto Biennio e i diversi laboratori presenti nella scuola.

Si ricorda che l'Istituto Badoni sarà presente alla rassegna "Orientalamente" che si svolgerà da giovedì 12 ottobre a sabato 21 ottobre nella consueta sede del Lavello di Calolziocorte.