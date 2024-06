"Insieme oltre la scuola", il progetto targato Pescate per l'inizio dell'estate

Le classi 4° e 5° della scuola primaria Marconi di Pescate hanno raggiunto Trento per una visita guidata al Muse, il celebre museo delle scienze e della natura. Oltre agli insegnati, la scolaresca era accompagnata dal sindaco Dante De Capitani e dal vicesindaco Miriam Lombardi.

La visita didattica, organizzata dalle docenti Rita e Renata, è stata finanziata dal comune di Pescate nell'ambito del progetto "Insieme oltre la scuola" che, unico nel suo genere, propone momenti di aggregazione e di approfondimento culturale per gli alunni delle classi terminali della scuola primaria (4 e 5 classe) e scuola media (2 e 3 classe) di Pescate alla fine dell'anno scolastico.

Un contributo economico di 5mila euro

Il progetto, inserito nel Piano per il diritto allo studio, prevede un contributo economico di 2.500 euro per la scuola primaria e di 2.500 euro per la scuola secondaria a copertura di tutte le spese di viaggio con pullman, ingressi ai musei e parchi tematici, guide turistiche, laboratori didattici, e nel caso eventuali pernottamenti.

Oltre alla visita al museo con una guida specializzata, gli alunni hanno partecipato ad alcuni laboratori monotematici di grande interesse.