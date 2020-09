Valmadrera: aperto e inaugurato il nuovo Centro di Prima Infanzia di via Casnedi

Lunedì 14 settembre, alle 9.30, è stato dato il "via" al nuovo Centro della Prima Infanzia di Valmadrera, sito in in via Casnedi, 4, e raggiungibile con un'entrata autonoma dal retro con parcheggio.

Ha fatto gli onori di casa il sindaco Antonio Rusconi, accompagnato dagli assessori Raffaella Brioni, Rita Bosisio e Martina Dell’Oro, che, provenendo dalla scuola primaria dove aveva dato il «buon inizio di anno scolastico», ha ricordato come «siamo qui per gettare un seme di speranza non solo simbolico» e ha ringraziato il precedente sindaco Donatella Crippa «che ha fortemente voluto e dato avvio al progetto».

Ha ricordato inoltre il progettista arch. Carlo Colombo scomparso la scorsa primavera per il Covid e ringraziato, attraverso il dono di una stampa, il Cif di Valmadrera che per 18 anni, grazie alle sue volontarie ha gestito il Centro presso la struttura del Fatebenefratelli.

Ha poi preso la parola Maria Mandelli Panzeri, che ha voluto ricordare e ringraziare tutto il lavoro di volontariato e Giancarla Colombo, Direttrice di Sineresi che subentra al CIF nella gestione.

Il Parroco don Isidoro Crepaldi, ricordando l'importanza dell’educazione, ha poi impartito la benedizione e infine il taglio del nastro con la presenza di Giorgio Cortella, in rappresentanza di Acel Energie che ha donato gli arredi.

A seguire si è tenuta la visita a gruppi del Centro, mentre i bambini con i genitori e le educatrici hanno svolto un’attività di giardinaggio, piantando ciclamini e interrando il piccolo melo donato dalla Cooperativa Sineresi.

