Vercurago: Comune e Primaria piantano i "Semi di Noi": un laboratorio di scienze a cielo aperto

Un progetto condiviso tra Comune e l'Istituto cittadino. "Semi di Noi": i bambini e le famiglie della classe terza della Scuola Primaria di Vercurago hanno voluto «ringraziare l'Amministrazione comunale per aver messo a disposizione un angolo del territorio per realizzare il progetto». Gli alunni, durante la chiusura della scuola e l'attivazione della Dad (Didattica a distanza) hanno dedicato il loro tempo alla semina in continuità con un percorso laboratoriale di scienze rivolto alla cittadinanza attiva.

«Crescita e relazione sociale»

«Essere un cittadino responsabile significa prendersi cura dell'ambiente circostante e di chi lo abita». Ecco allora una grande opportunità per i bambini di creare bellezza per il loro territorio. «Si invitano tutto i cittadini ad ammirare i colori dell'aiula e per chi volesse a raccogliere una foglia di pianta aromatica. Si ringraziano le insegnanti per questa opportunità di crescita e relazione sociale».