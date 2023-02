La Provincia di Lecco lotta contro la dispersione scolastica

Lo scorso 20 febbraio, nell'aula Magna dell'Istituto Fiocchi di Lecco, ha preso avvio il progetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione "Work@Sound Riorientiamoci" contro la dispersione scolastica, sostenuto dalla Provincia di Lecco e dall'Ufficio scolastico territoriale e dedicato agli studenti del secondo grado.

Quest'anno il progetto, nato nel 2012 e giunto alla sesta edizione, recependo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle nuove Linee guida dell'orientamento, è stato completamente riprogettato nel titolo e nel contenuto per generare spazi di accoglienza educativa tra scuola e territorio per giovani in dispersione scolastica.

Il gruppo di progetto sin dalla prima edizione è composto da: Andrea Bello, ex vicepreside dell'Istituto Bertacchi; Arianna Ravo, dell'équipe Uonpia Asst di Lecco; Antonio Gatti, assistente di laboratorio informatico dell'Istituto Fiocchi; Antonella Cassinelli, funzionaria della Provincia di Lecco, ideatrice del progetto.

Per il 2023 il progetto, che si muove in un'ottica dinamica per corrispondere ai bisogni emergenti dei giovani, prevede attività di laboratori d'arte itinerante come il teatro (Diego Paolino, regista e attore), la biografia e la danza (Tiziana Nava, scrittrice e maestra di danza, Centro movimento e danza), la musica e il canto (Angelo Riva, Crams), la pasticceria (Marco Gennuso, maestro, Enaip) e l'informatica (Antonio Gatti, Fiocchi): un'azione formativa attraverso le arti come utili alleati per creare esperienze trasformative legate al piacere e la scoperta di sé.

"Ascoltare e sostenere i giovani"

"Come si legge sui giornali in questi giorni - commenta il consigliere provinciale delegato a Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani - il disagio tra i giovani studenti è presente e in alcuni casi produce il fenomeno della dispersione scolastica, che rischia di allontanare sempre più ragazze e ragazzi dalla scuola. La Provincia di Lecco ha voluto fortemente questo progetto per ascoltare e sostenere i giovani, già reduci dalla pandemia, verso una ridefinizione di sé e del loro potenziale, attraverso attività di laboratorio del tutto nuove e itineranti, capaci di ridurre alcune fobie scolari che colpiscono gli studenti. Sono particolarmente soddisfatto della rete collaborativa, che quest'anno vede l'importante sostegno di Enaip Lombardia, sede di Lecco, oltre che dell'Istituto Fiocchi, che da sempre collabora alla buona riuscita del progetto".

"I protagonisti - aggiunge Arianna Ravo dell'équipe Uonpia Asst Lecco - sono le ragazze e i ragazzi del nostro territorio provinciale, alla ricerca del proprio orizzonte che ancora non conoscono i possibili modi di esistere per costruire il loro progetto futuro. Spesso bloccati nel loro cammino di crescita dalle paure, dal senso d'inadeguatezza e vergogna o reduci da fallimenti".

"Enaip condivide i valori e lo spirito del progetto che ci vede impegnati a costruire, insieme, una scuola inclusiva e accogliente - sottolinea il direttore di Enaip Lecco Andrea Donegà - Tutti possiedono dei talenti, dobbiamo aiutare i ragazzi a scoprire il loro, rispettando i loro tempi, se vogliamo accompagnarli nel futuro. Nell'anno in cui celebriamo i cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, assume ancora più importanza impegnarsi perché dalle difficoltà si possano generare opportunità collettive, senza lasciare indietro nessuno".