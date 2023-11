"Costruire orientamento", anche gli insegnanti a lezione

Non solo gli studenti, anche i prof a lezione di orientamento. La Provincia di Lecco, nell’ambito delle proprie attività di sostegno all’orientamento scolastico, ha ideato il progetto "Costruire orientamento" per la formazione dei docenti di primo e secondo grado, che si terrà dal 27 novembre al monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte e all’auditorium della Camera di commercio di Lecco-Como, in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale attraverso l’istituto comprensivo Lecco1, scuola capofila per l’orientamento.

Cinque corsi di formazione

"Costruire Orientamento" è organizzato in 5 corsi di formazione che si snodano attraverso varie tematiche, dalla comunicazione come insieme relazionale all’orientamento verso il futuro lavorativo in una prospettiva di crescita personale e professionale, per sostenere la piena autonomia delle studentesse e degli studenti nella scelta dei percorsi scolastici e formativi e del post diploma. Una buona azione di orientamento rappresenta, infatti, un potente strumento di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni di abbandono.

"Un progetto sinergico per la formazione e il lavoro"

"La Provincia di Lecco ha sostenuto con proprie risorse economiche e professionali l’organizzazione di questo percorso formativo per docenti, in sinergia con gli attori del territorio, istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, Camera di commercio e agenzie per il lavoro, con lo scopo di promuovere l’orientamento scolastico per il raggiungimento del successo formativo e professionale degli studenti - commentano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato all’istruzione e formazione professionale Carlo Malugani - Rafforzare le competenze dei giovani può consentire loro di gestire nel modo più efficace possibile il proprio percorso di vita, formativo e lavorativo".

"Per questo vogliamo sviluppare azioni sempre più efficaci e funzionali all’offerta del mercato del lavoro del territorio. In quest’ottica - concludono Hofmann e Malugani - è fondamentale lavorare sugli insegnanti e sugli orientatori, in modo che siano in grado di capire le reali inclinazioni e competenze degli studenti e indirizzarli sui percorsi pienamente corrispondenti alle loro capacità e attitudini".