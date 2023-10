Buon cibo e sguardo al futuro: la scuola che porta in tavola la lotta agli sprechi

La lotta agli sprechi e il mangiare sano salgono in cattedra alla scuola alberghiera di Casargo. Nell’ottica di una formazione responsabile il Centro di formazione professionale alberghiero della Valsassina - da sempre impegnato nell’istruire i giovani nell’ambito di una ristorazione consapevole - ha ideato il progetto Stop wasting food, un’iniziativa di grande rilevanza e attualità, che punta a sensibilizzare gli studenti dell’istituto e delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Lecco sul tema dello spreco alimentare, del suo riciclo e riuso.

Quello dello spreco di cibo è un folle paradosso della nostra epoca

"Quello dello spreco è un tema che rappresenta uno dei più grandi paradossi della nostra epoca - ricordano i docenti del Cfpa - Ogni giorno tonnellate di cibo commestibile e utilizzabile vengono gettate, mentre milioni di persone nel mondo soffrono la fame o la malnutrizione. Il paradosso diventa ancora più rilevante se si considera che basterebbero circa 1/4 delle risorse buttate per sfamare coloro che ne avrebbero bisogno".

Stop wasting food è un progetto nato in seno all’istituto, con il patrocinio della Provincia di Lecco e dell’ufficio scolastico provinciale di Lecco, che ha visto in prima linea proprio gli studenti, uniti per sensibilizzare i ragazzi più giovani, quelli delle scuole medie, nei confronti di un tema che per essere affrontato deve prima essere compreso e assimilato.

Consigli pratici per una vita quotidiana più sostenibile per tutti

"Obiettivo primario dell’iniziativa è dunque fornire informazioni e strumenti utili per abbracciare il concetto di spreco alimentare, oltre che fornire consigli pratici per combattere il problema e promuovere una vita quotidiana più sostenibile per tutti. Maturare la consapevolezza sul cibo, sull’ambiente e quindi sui problemi generati e collegati allo spreco è infatti il primo passo che la società dovrebbe fare per contrastarne gli effetti negativi".

Stop wasting food è un progetto e un impegno che l’istituto Cfpa di Casargo ha scelto di condividere con i ragazzi del territorio, attraverso la diffusione di un volume dedicato. Uno strumento, quest’ultimo, ricco di dati rilevanti e consigli utili per combattere lo sperpero e riutilizzare gli avanzi quotidiani. Non un semplice libretto informativo, dunque, ma un vero e proprio piccolo ricettario in cui i cibi meno nobili vengono ripensati in chiave sfiziosa e innovativa.

Il presidente Silverij: "Orgogliosi di questo progetto"

"Siamo orgogliosi di presentare Stop Wasting Food, un progetto realizzato insieme ai nostri studenti, volto a sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie sul tema dello spreco alimentare - commenta Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa di Casargo - Il nostro obiettivo principale è rivolgersi alla comunità scolastica per promuovere pratiche sostenibili per combattere il problema dello spreco di cibo. È nostro dovere agire e fare la nostra parte per invertire questa tendenza. Siamo quindi entusiasti di mettere in pratica il nostro progetto Stop Wasting Food e di contribuire, nel nostro piccolo, a ridurre lo spreco alimentare sensibilizzando i giovani. Speriamo che questa iniziativa possa ispirare l'agire di altre scuole e comunità, perché ogni piccolo contributo può sempre fare la differenza per costruire un futuro sostenibile per tutti”.