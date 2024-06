I piccoli alunni delle scuole di Molteno ricevono il premio di Emergency

Gli alunni dell'Istituto comprensivo di Molteno ricevono il premio Strada a Mestre. Una folta delegazione di docenti, genitori e alunni della classe IV B della scuola primaria, con il dirigente Marco Magni, è stata premiata sabato 1 giugno al Museo del Novecento della città veneta.

Qui si è svolto l'atto finale del XIV Premio Teresa Sarti Strada promosso da Emergency, l'associazione fondata da Gino Strada che in 30 anni di attività è intervenuta in 20 Paesi costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione, centri pediatrici, centri sanitari, soprattutto nelle zone più a rischio. I volontari di Ermergency girano anche per le scuole a raccontare ciò che vedono e far crescere una cultura di solidarietà, diritti, giustizia e pace.

Le motivazioni della vittoria

Di questo hanno parlato anche gli alunni della classe IV B nel video premiato tra i ben 104 inviati da tutt'Italia. Nella motivazione la giuria ha lodato alunni e docenti di Molteno innanzitutto per l'idea originale di riprodurre un tavolo da conferenza del G7, e poi per la chiarezza del loro messaggio. "Sì - conferma il dirigente Magni - per noi è stata un'operazione impegnativa, ma semplice. Semplicemente dall'ufficio è stato rilanciato il bando del concorso, semplicemente una maestra è passata dopo il lavoro a perfezionare l'iscrizione in segreteria, semplicemente i bambini hanno espresso i loro desideri, parlando di sé stessi, semplicemente i genitori ci hanno dato una grossa mano e semplicemente siamo partiti per Mestre tutti insieme".

Attestato colorato innalzato come un trofeo e poi sul conto della scuola 800 euro per attività didattiche, mentre ogni alunno riceverà un riconoscimento oltre allo straccio di pace, la striscia di stoffa bianca da appendere allo zaino. Alla cerimonia di premiazione nello spazio incontri del Museo del Novecento di Mestre era presente la classe quasi al completo, con diversi genitori e intere famiglie, assieme ai docenti Flavia Lombardo, Marcella Mazzola e Giulia Pirovano. A lei sono toccati i ringraziamenti ufficiali all'Ufficio scuola di Emergency e alla Fondazione Prosolidar che sostiene il concorso: "È un'emozione forte vedere il nostro video proiettato su un maxischermo davanti a una sala piena: davvero i sogni dei nostri piccoli alunni possono diventare grandi!".

"Il G7 dei bambini per la Pace: i piccoli sognano in grande": è la scritta riprodotta sulle magliette con cui la delegazione di Molteno si è presentata a Mestre. "La trasferta è stata possibile grazie a un pool di sponsor che hanno coperto la spesa del viaggio - fanno sapere dall'Istituto comprensivo di Molteno - Expert di Beniamino Riva, 3Mytec-Meroni di Dolzago, Rottami Rigamonti e Unicar a Nibionno. Grazie perché hanno realizzato un piccolo sogno dei nostri alunni".