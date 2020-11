I bambini della scuola di Monte Marenzo archeologi per un giorno

Gli alunni delle elementari di Monte Marenzo hanno vestito per un giorno i panni degli archeologi. Dopo lo studio teorico del mestiere dell'archeologo e delle fasi di uno scavo, nei giorni scorsi sono finalmente passati all'applicazione pratica.

Come raccontato nella pagina facebook dell'Istituto comprensivo, il 18 novembre i bambini della classe III della scuola primaria SZ si sono cimentati in un laboratorio archeologico, semplice ma il più possibile rigoroso, e rispettoso di tutte le normativa anti-Covid. Un'esperienza intensa e coinvolgente, molto apprezzata da tutti i partecipanti (vedi foto) che per un giorno hanno così vestito i panni degli Indiana Jones.

Gallery