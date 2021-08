Tutti gli studenti in classe, si valuta il doppio orario d'ingresso: la scuola va verso la ripartenza

Il 13 settembre prenderà il via l'anno scolastico 2021/2022. Per questo motivo il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha nuovamente riunito, nella mattinata di mercoledì 25 agosto, il Tavolo di Coordinamento, al fine di programmare le attivita? volte ad individuare le misure per la ripresa delle attivita? didattiche in sicurezza.

Nel corso dell’incontro, che si e? svolto in videoconferenza, sono state espresse ed esaminate le esigenze del Comparto Scuola, di quello dei Trasporti e degli Enti Locali. Una volta ricevuti i contributi dei partecipanti e tenuto conto dello scenario epidemiologico che classifica la Lombardia in zona bianca, tra le tre opzioni individuate all’esito del precedente incontro, tenutosi prima della pausa estiva, si e? deciso di orientare l’attenzione verso l’opzione che prevede l’attivita? didattica in presenza per la totalita? degli studenti con unico ingresso alle ore 8.00.

Doppio orario d'ingresso?

Tenuto conto della capienza all’80% dei mezzi di trasporto pubblici e? stata evidenziata la necessita? di potenziare il ricorso dei servizi aggiuntivi relativi ai pullman bus a noleggio.

É stato anche proposto alle Aziende di trasporto di valutare la realizzabilita? dell’opzione di un doppio ingresso alle ore 8:00 e alle ore 9:00, con moduli orari di 60 minuti, limitatamente ai Licei, come fatto presente dai Dirigenti Scolastici. Nei prossimi giorni sara? messa a punto la macchina organizzativa e il Prefetto, anche in vista dei prossimi incontri con le Regioni e le Autorita? Governative, ha riconvocato il Tavolo per giovedi? 2 settembre 2021.