"Scuolaboriamo", da dieci anni a servizio della scuola

Oggi, 15 ottobre, l’Associazione di Promozione sociale Scuolaboriamo festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Per l’occasione il Consiglio direttivo dell’associazione dei genitori delle scuole pubbliche di Garlate, Olginate e Valgreghentino - che nel 2019 ha raggiunto oltre 300 aderenti - aveva fissato già da tempo la data dei festeggiamenti “in grande stile”, coinvolgendo tutte le componenti del mondo scuola: ragazzi, genitori, dirigente scolastica, personale docente e non docente. Con loro anche i numerosi volontari che ogni giorno garantiscono il piedibus a Olginate e Valgreghentino e le Amministrazioni comunali dei tre paesi con cui da sempre il sodalizio ha un rapporto di collaborazione. L’arrivo della pandemia ha però costretto tantissime realtà, e quindi anche Scuolaboriamo, a rivedere i propri programmi: la Festa per questo compleanno importante è stata quindi rimandata a data da destinarsi.

«La ricorrenza offre comunque l’occasione per ricordare tutte le numerose attività e progetti realizzati in questo decennio -dichiara a nome di Scuolaboriamo Mattia Morandi - Attività che negli anni si sono evolute e che sono ormai una certezza nell’ambito dell’offerta formativa delle scuole di Garlate, Olginate e Valgreghentino, facenti capo all’Istituto Comprensivo Carducci: dal piedibus allo screening Dsa, dal progetto Porcospini alle lezioni di madrelingua fino al mercatino dei libri… E ancora: l’organizzazione delle merende alla scuola secondaria o gli incontri formativi per genitori con testimonial importanti fino alla collaborazione con tante altre realtà del territorio in occasione di iniziative culturali e ricreative».

L'associazione in particolare si propone di: tutelare il diritto allo studio; salvaguardare i diritti dei genitori e dei figli in qualità di studenti; promuovere iniziative per il reperimento di fondi finalizzati a sostenere un'offerta formativa di qualità; sostenere progetti educativi e culturali nella scuola e sul territorio. "Scuolaboriamo" è basata sulla solidarietà e la partecipazione dei genitori, svolge attività in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Queste, più specificamente le finalità del sodalizio:

Sostenere la partecipazione dei genitori nella scuola;

Contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc….);

Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e della comunità sociale;

Intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative;

Realizzare eventi per la raccolta di fondi da destinare al finanziamento di progetti scolastici ed educativi;

Proporre e collaborare con gli organi scolastici per la realizzazione di progetti scolastici educativi;

Sensibilizzare e informare gli operatori economici dei progetti scolastici promossi sul territorio al fine di poter fornire risorse per la realizzazione degli stessi;

Partecipare a bandi per ottenere finanziamenti di progetti della scuola.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che intendano condividere gli scopi dell'associazione o dare un contributo. Proprio in questi giorni "Scuolaboriamo" ha lanciato la campagna adesioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021. È in distribuzione in questi giorni a tutti gli alunni un volantino informativo e il modulo di adesione/rinnovo, con l’invito rivolto a tutti i genitori di partecipare e dare il proprio piccolo sostegno. È proprio grazie a queste adesioni infatti che l’associazione riesce a supportare economicamente i progetti a favore dei bambini e dei ragazzi.

Anche per il nuovo anno scolastico l’associazione, in stretta collaborazione con la direzione scolastica, ha riconfermato il sostegno ai progetti “storici” ma anche per nuove progettualità molto interessanti da attivare alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria. «L’occasione ci è gradita per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con Scuolaboriamo in questi 10 anni e hanno reso possibili tutte le attività realizzate: dirigenti scolastici, genitori, volontari, associazioni del territorio, amministrazioni comunali. Un grazie speciale a Ivana Bassani per aver contribuito alla fondazione dell’associazione e per essere alla guida da 10 anni con grande passione e determinazione. Un grazie anche a tutti i genitori che si sono susseguiti nel corso del decennio, con vari incarichi, nel consiglio direttivo». Ecco i loro nomi.

I genitori impegnati ieri e oggi nel sodalizio

Barbara Alborghetti

Giuseppina Ivana Bassani

Nadia Bergamaschini

Grazia a Maria

Silvia Cazzaniga

Sabrina Cecere

Marina Cornara

Alessandra Cortesi

Eleonora Crippa

Antonella De Luca

Elibrahimi Ouafae Elhattab

Simona Anna Lachello

Marina Giovanna Longoni

Michela Magni

Lucrezia Mezzina

Mattia Morandi

Claudia Morselli

Marta Negri

Laura Orru'

Elena Passoni

Stefania Quaglia

Lucia Riva

Maria Rosa

Katia Rossi

Federica Salvi

Alessandra Tavola

Sabrina Valsecchi