Anche gli allievi del Parini al fianco di Telethon

Gli studenti del Parini al fianco di Telethon. Ha preso il via presso l’istituto superiore lecchese un interessante progetto, destinato a impegnare nelle prossime settimane gli allievi delle classi quarte del corso professionale Servizi commerciali, per sostenere la ricerca medica contro le malattie genetiche. I ragazzi saranno infatti promotori della tradizionale vendita di panettoni, pandori e prodotti natalizi, il cui ricavato verrà destinato al progetto Telethon.

L’iniziativa riprende quelle, analoghe, portate avanti in passato dal Parini, ma quest’anno si arricchisce di un nuovo elemento di interesse. "Riteniamo fondamentale far comprendere agli allievi l’importanza di attivarsi per la comunità - afferma Carmen Greco, responsabile del corso Servizi commerciali del

Parini - Per questo motivo, con molto piacere, anche quest’anno abbiamo confermato la tradizionale collaborazione con Telethon. A differenza del passato però, stavolta non sono più i docenti a gestire il progetto, ma gli stessi ragazzi. Gli studenti infatti, si stanno occupando in prima persona degli aspetti organizzativi ed economici della vendita dei panettoni, nonché di quelli legati alla comunicazione".

"Ovviamente gli insegnanti stanno supervisionando i diversi passi compiuti dagli allievi, ma si tratta soltanto di un lavoro di controllo: sono gli studenti che stanno mettendo tempo, idee ed energie per la promozione del progetto". Per esempio sono i ragazzi di quarta a curare, sotto la guida dei docenti di economia Marta Villa e Luca Valtolina, la gestione economica e burocratica del progetto, e, condotti da me e dal collega Dario Angelibusi, l’aspetto comunicativo. "La tradizionale vendita dei panettoni per la ricerca medica diventa così non solo un’iniziativa fondamentale sul fronte dell’educazione civica, ma anche un progetto dalla notevole valenza didattica”.

L’intero progetto è stato inaugurato da un incontro tenuto presso il Parini da Gerolamo Fontana, presidente della Uildm Lecco, l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, e portavoce per il nostro territorio, insieme a Renato Milani, della maratona Telethon. All’appuntamento hanno partecipato gli studenti della quarta professionale.

"Ho trovato dei ragazzi molto attenti e partecipativi - afferma Fontana - Particolarmente apprezzabile per esempio, è l’impegno che hanno preso per diffondere gli obiettivi e i valori di Telethon: non a caso, come mi hanno spiegato gli insegnanti, nelle prossime settimane saranno gli stessi allievi di quarta a recarsi nelle diverse classi della scuola per illustrare i dettagli della nostra associazione. Ancora una volta, dunque, i nostri giovani si stanno dimostrando molto sensibili nei confronti della ricerca medica. Un grande grazie a tutti loro e al personale dell’istituto Parini”.