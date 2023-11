Non solo giochi, anche camion con luci colorate alla festa dell'asilo

Tutto esaurito per l’originale evento di presentazione dell'asilo paritario Mere Susanne, organizzato nella frazione di San Gottardo con camion, luci colorate, giochi e trucks. Molte le famiglie intervenute per conoscere la realtà educativa di Torre de' Busi e approfondire il servizio didattico offerto, in vista di una possibile iscrizione. L'iniziativa rientra nella serie di tre open day più altrettanti open night delle scuole dell'infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino.

I prossimi appuntamenti si terranno a Carenno (sabato 11 novembre) e a Vercurago (18 novembre) dalle ore 9.30 alle 11.30. Più avanti toccherà nuovamente a Torre de' Busi (martedì 9 gennaio), a Vercurago (mercoledì 10 gennaio) e a Carenno (11 gennaio) dalle 17 alle 20.30.

"L'altro giorno a San Gottardo tutti i partecipanti hanno espresso commenti positivi e soddisfatti e noi non possiamo che ringraziare le persone che hanno reso possibile questo evento - commentano le educatrici della struttura presieduta dal parroco don Daniele Plebani - Dall'arrivo dei trucks ai gonfiabili, dai truccabimbi alla colazione, fino al pranzo, merenda e cena proposti per allargare la festa. C'è stato un grande entusiasmo che ha contagiato bambini e famiglie!".

Un entusiasmo alimentato anche dalla presenza di una ventina di motrici portate nel piazzale della scuola da un team di amici camionisti che sono venuti all'open day rimanendo per tutta la giornata fino a sera, e proprio in serata hanno acceso tutte le luci per la gioia di grandi e bambini rianendo a mangiare con le maestre e le famiglie presenti. "Ringraziamo di cuore gli amici con i camion per la loro presenza che ha reso ancora più bella la festa. Ci hanno anche permesso di salire a bordo per vedere i camion dall'interno".

"Da ultimo - concludono le maestre - non possiamo che ringraziare i genitori passati e presenti, che si sono messi a disposizione per aiutarci a gestire il flusso della gente, sono stati un aiuto davvero prezioso. Vi aspettiamo ai prossimi open day e open night delle scuole dell'infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino".