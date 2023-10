La loro invenzione aiuta il piccolo Claudio: studenti meratesi premiati

Studenti meratesi sugli scudi. Dieci ragazzi e ragazze della 4^H dell'Iss Viganò di Merate sono infatti giunti secondi al premio "Lombardia è ricerca" promosso da Regione Lombardia, che questa mattina ha comunicato i vincitori. Riconosciuto il valore del loro progetto audiovisivo per aiutare un bambino affetto da gravi deficit sensoriali.

Al primo posto il Facchinetti di Castellanza (Va) con un calcio balilla motorizzato per disabili, al terzo il Vittorio Veneto di Milano con una "healty room". Tutti saranno premiati l'8 novembre al Teatro alla Scala di Milano nel corso della Giornata della Ricerca.

Il progetto meratese

I 10 studenti meratesi sono saliti sul podio con il progetto intitolato 'Smartwear' studiato per rispondere alle necessità di Claudio, un bambino di quattro anni che ha subito una paralisi cerebrale infantile. Oltre a non aver alcun movimento spontaneo, il piccolo è cieco e non parla, ma ha preservato il canale uditivo e quello tattile. Il bambino usa diversi tutori, tra cui guanti personalizzati che gli permettono di mantenere la mano nella posizione fisiologica ma che gli danno fastidio per la posizione che assume il pollice.

"Abbiamo quindi pensato - hanno spiegato i ragazzi - di implementare rinforzi positivi (musica e vibrazione) quando indossa il tutore ortopedico, come concordato con gli specialisti sanitari e l'educatrice di Claudio".

Il prodotto si compone quindi di un guanto, di occhiali, un bracciale e un'interfaccia grafica che funge da telecomando. Il tutto per creare un'attività ludica in grado di connettere il bambino all'ambiente, aumentando la sua qualità di vita attraverso un maggior benessere.

Fontana: "Ragazzi a disposizione degli altri"

"Mi fa molto piacere che così tanti giovani - ha commentato il presidente Fontana - abbiano voluto testare le proprie abilità e competenze non solo immaginando, ma soprattutto realizzando, un qualcosa che potesse aiutare un amico. Questo mettersi a disposizione degli altri conferma che i nostri giovani, quando vogliono, sanno incarnare perfettamente quello spirito lombardo che rende grande la Lombardia non solo in Italia, ma anche in Europa. I giovani sono il nostro futuro e anche in questa occasione hanno confermato che possiamo puntare su di loro".

Fermi: "Investiamo sui giovani"

"Quest'anno il livello dei progetti presentati era davvero elevato - ha aggiunto l'assessore Fermi - e la giuria ha fatto fatica a stilare una graduatoria. Mi ha entusiasmato soprattutto il fatto che i ragazzi si siano impegnati per trovare una soluzione a un problema reale, che ha colpito qualcuno a loro vicino. Il fatto che si siano avvicinati alla ricerca e all'innovazione è già un successo, il fatto che lo abbiano fatto per aiutare un compagno o un amico è anche commovente. Da sempre sostengo che la Regione deve investire sui giovani e con questo Premio lo fa in maniera lungimirante".