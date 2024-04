Aglaia fashion show torna a Lecco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Domenica prossima il cuore di Lecco si prepara ad accogliere un atteso evento del mondo della moda: l'AGLAIA Fashion Show. La sfilata sarà una fusione di stile, eleganza ed innovazione e sarà un'occasione unica per scoprire la nuova collezione primavera estate 2024. Completeranno i look delle modelle le calzature del negozio Kammi di Oscar Riva che ne esalteranno l'eleganza. A mettere in risalto la bellezza delle modelle con le acconciature e il maquillage saranno invece le studentesse dell'Accademia del Benessere Fondazione Clerici, coadiuvate da Letizia Rota, talentosa make-up artist. Da sottolineare, infine, le preziose collaborazioni di Maria Cristina Giordano, consulente di immagine, e di Pedro Cohiba, art director e social media manager per Aglaia. L’appuntamento è per domenica 07 aprile in Piazza XX Settembre dalle ore 16. In caso di maltempo la sfilata sará rinviata a domenica 14 aprile.