Si accende il GoInUp Affari&Sport, i risultati della prima tappa Chiuso-Camposecco

Attesa con grande entusiasmo, si è svolta la prima delle sfide in salita GoInUp, il circuito Rock Experience più frizzante dell’estate organizzato da Affari&Sport in collaborazione con le società podistiche locali SkyLario Runners, GPL Galbiate, OS Valbronese, Cascina Don Guanella e SEC Civate.

Atmosfera elettrica alla partenza della prima tappa di giovedì 13 giugno Chiuso-Camposecco, organizzata in collaborazione con gli SkyLario Runners dove oltre 300 atleti competitivi e non competitivi si sono dati battaglia sul percorso di circa 4 km e D+ 400 m con arrivo al Rifugio Camposecco e rientro alla partenza per il ricco pasta party finale gratuito per tutti i partecipanti.

Vittoria del padrone di casa Luca Del Pero (SkyLario Runners) che onora il pettorale numero 1 tagliando il traguardo in 14’52”, di un soffio su Andrea Elia (La Recastello Radici Group), secondo in 14’54”. Più staccato Simone Gilardi (ASD Falchi Lecco) per la terza piazza in 16’53”, seguito da Nicola Dedivitiis (Team Pasturo Asd) che chiude le sue fatiche in 16’59”. Completa il podio dei primi cinque Giulio Mascheri (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) in 17’11”. Per le donne, ha onorato il pettorale numero 2 Francesca Rusconi (GEFO K-Team) in 18’51”, di misura su Francesca Colombo (Team Ande – Atl. Lecco) che ha conquistato la piazza d’onore in 19’11”. Terza piazza per Irene Girola (OSA Valmadrera) in 20’02”, anch’essa in grande vantaggio sulle compagne di squadra Marta Crippa, al traguardo in 22’22” e Roberta Pinchetti che ha chiuso il podio delle prime cinque con il crono di 22’52”. Tanti gli affezionati, anche tra le piazze più importanti, che hanno rinnovato la presenza a questo appuntamento, un segnale che si tratta di un format vincente, anche grazie alla possibilità di partecipare in modalità non competitiva ed al terzo tempo a fine gara.

Giovedì 20 Giugno al via la 2^ tappa Galbiate – Monte Barro, organizzata dal GPL Galbiate. All’arrivo ricco ristoro finale con pastasciutta e birra alla spina.

Giovedì 27 giugno la 3^ tappa Valbrona – Alpe di Piano organizzata in collaborazione con O.S Valbronese.

Giovedì 4 luglio sarà la volta della 4^ tappa Valmadrera – Preguda organizzata in collaborazione con Cascina don Guanella

Giovedì 11 luglio la 5^ tappa Civate – San Pietro al Monte con il supporto di SEC Civate

Giovedì 18 luglio la 6^ tappa Versasio – Rifugio Stoppani con gli amici di SkyLario Runners

L’intero evento ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto ad associazioni locali con l’obiettivo di supportare il territorio.

Le premiazioni per i primi cinque uomini e donne assolute si svolgeranno alla fine di ciascuna tappa. Gran finale la sera dell’ultima tappa quando sarà stilata una classifica finale su quattro delle sei prove e saranno premiati i primi cinque uomini e donne assoluti. Premiata anche la società più vincente al maschile e al femminile. Tutti gli iscritti all’intero circuito riceveranno un gadget dedicato.

Le iscrizioni sono aperte online attraverso PayPal al costo di 10 euro (incluso pasta party finale) + 1 euro di commissione. È possibile iscriversi a Lecco presso il negozio Affari&Sport (Corso Bergamo 84) e presso il Bar Caffetteria Dolce Vita (Via Sassi 32) oppure la sera dell'evento, in caso di disponibilità di pettorali. Per l’iscrizione alla competitiva si ricorda di portare con sé il certificato medico agonistico.