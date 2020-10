Dolci di Halloween: ricetta della torta di zucca con mandorle

Halloween si avvicina, ma quest'anno, la tradizionale notte delle streghe, dovrà sottostare alle restrizioni anti Covid. Anche senza "dolcetto o scherzetto" però, si possono trovare tante idee per trascorrere al meglio questa festa. Si possono preparare dolci, allestire la propria casa a tema, o guardare film horror in famiglia.

I bambini dovranno rinunciare a bussare alle porte per il classico "dolcetto o scherzetto", ma potranno provare a divertirsi, pur restando a casa, nella preparazione di dolcetti mostruosi.

Torta di zucca con mandorle: ricetta

La torta di zucca con mandorle è un dolce delicato e semplice da preparare.

4 porzioni

Ingredienti

300g di polpa di zucca

450g di pasta frolla

120g di mandorle sbriciolate

2,5 decilitri di latte

35 g di burro

2 uova

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di farina

Preparazione

Tagliate a cubetti la polpa della zucca e fateli cuocere in un tegame con latte, miele e burro. Quando la zucca sarà diventata morbida riducete tutto in purea con un mixer e aggiungete le mandorle. Lasciate raffreddare il composto e aggiungete un cucchiaio di zucchero di canna e le uova sbattute.

Imburrate il fondo e i bordi dello stampo e spolveratelo con la farina, poi stendete la pasta frolla e mettete a cuocere in forno caldo a 200° per circa 15 minuti. Versate poi il composto di zucca e mettete a cuocere in forno a 180° per 35 minuti. Togliete dal forno e servite la vostra torta di zucca con mandorle.