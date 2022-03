Le passeggiate più belle: da Vercurago a Camposecco, passando per la Rocca dell'Innominato

E' una passeggiata medio-facile, che da Vercurago sale all'Eremo di San Girolamo ed oltre, in salita fino alla Rocca dell'Innominato, dove si gusterà un piccolo aperitivo in compagnia, per - poi - riprendere il cammino su un dolce tragitto che porta a destinazione: Camposecco.

La partenza è a Somasca, frazione alta di Vercurago - località tranquilla e rilassante, facilmente raggiungibile in auto da Lecco, Bergamo e Como. Proprio sotto la Chiesa di San Gerolamo si trova un ampio parcheggio gratuito, presso il quale è possibile lasciare la macchina.



La prima parte del tracciato è quella che dal paesino di Somasca e, in particolare, dalla scalinata che conduce alla Basilica, porta sino al Santuario di San Gerolamo Emiliani, in località Valletta. Dopo circa 5 minuti dalla Chiesa si raggiunge la piccola piazzetta. Qui è situato l’ingresso della via Cappelle che ci porta fino all’Eremo di San Gerolamo.

Una volta raggiunta la piazzetta dove si trova l’Eremo, si prosegue percorrendo una ulteriore scalinata fino ad uno spiazzo verde. Sulla vostra sinistra trovate la trattoria “La Rocca”, mentre a destra c’è la deviazione in salita che porta al Castello dell’Innominato - un luogo incantevole, con vista sulla città di Lecco e sul lago, respirando l'aria dei luoghi manzoniani.

Dalla deviazione verso il Castello il percorso dalla trattoria “La Rocca” prosegue lungo una strada sterrata che la aggira verso sinistra. Subito dopo prendere il sentiero che si addentra nel bosco sulla vostra destra. Dopo circa 45 minuti di cammino si raggiunge la località Camposecco, da cui sarà possibile ammirare un panorama che apre il cuore.