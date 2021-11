Aumento dei prezzi di Spritz e Negroni: reazione degli italiani

In un’intervista rilasciata a Bloomberg Tv, il numero uno del gigante degli alcolici ha risposto in merito all’inflazione in crescita, accompagnata da fenomeni come il caro bollette, l’aumento del prezzo dei carburanti, ma anche a problemi di approvvigionamento di materie prime e disfunzioni nel settore dei trasporti. 'Sfortunatamente dovremo essere più aggressivi del solito sul fronte dei prezzi sui nostri marchi e in tutto il mondo', ha detto Concewitz".