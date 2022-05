Tutti i benefici del nuoto in piscina

La piscina è l’ideale per trovare un pò di refrigerio e anche per rilassarsi. Nuotare in piscina è un’attività con numerosi effetti positivi per la nostra salute, per la forma fisica e l’umore. Il nuoto infatti, è un’attività sportiva adatta sia agli adulti che ai bambini, in grado di coniugare divertimento e allenamento.

Date le alte temperature di questi giorni, la piscina diventa una valida alternativa per potersi rilassare, per fare attività sportiva e per rinfrescarsi.

Benefici

I benefici del nuoto sono indubbi e riconosciuti da tempo. Nuotare regolarmente, almeno 2 o 3 volte a settimana, permette di mantenersi in forma, migliorare alcuni parametri specifici dell’allenamento, portando molti vantaggi a chi ha problemi alle articolazioni. Permette di migliorare la postura e tonificare la massa muscolare. Il nuoto permette inoltre l’accelerazione del metabolismo, il dimagrimento e il miglioramento della condizione cardiovascolare, aiutando a mantenere il cuore in allenamento.

Nuotare, inoltre, stimola la produzione di endorfine, quelle sostanze chimiche che agiscono sul cervello provocando una sensazione di benessere. Riduce il senso di ansia e stress, e ha un grande beneficio psicologico, poiché permette di avere maggiore fiducia in sé stessi.

Piscine nel Lecchese

IN SPORT S.R.L. S.S.D. – Centro Sportivo Comunale Lecco "Al Bione", via Buozzi Bruno, 38, 23900 Lecco LC

Pratogrande Sport - via Statale, 1100, 23852 Garlate LC

Stendhal Sporting Club - via Dante Alighieri, 23848 Oggiono LC

Piscina di Barzanò - Via Colombo, 30, 23891 Barzano' LC