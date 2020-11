Bevande calde da gustare in autunno e in inverno

Durante la stagione invernale, quando il primo freddo inizia a farsi sentire, può essere molto utile e soprattutto piacevole, preparare alcune bevande calde ma allo stesso tempo gustose per tirare un pò su il morale, anche nelle giornate più difficili. Sono perfette da bere anche in compagnia degli amici. Vediamone alcune!

- Cioccolata calda al peperoncino

La cioccolata calda aromatizzata al peperoncino, può essere fatta anche nella versione più semplice, oppure arricchita utilizzando altre spezie come la cannella. Gli ingredienti necessari sono latte vegetale (ad esempio riso o soia), cioccolato fondente, cacao amaro in polvere, amido di mais, fecola di patate o farina di riso, un pizzico di peperoncino in polvere, zucchero di canna o altro dolcificante.

- Punch

Anche per la ricetta del punch si possono sperimentare diverse varianti a seconda dei gusti. Quella inglese tradizionale prevede l’utilizzo di 5 ingredienti: tè, zucchero, cannella, limone e acquavite (oppure acqua bollente, succo di limone, rhum delle Antille, spirito di noce moscata e arak, un distillato di vino di riso originario dell’Indonesia).

- Sidro di mele caldo

Per preparare il sidro di mele: una bustina di tè verde o di tè nero, 1/2 limone, timo, cannella, anice stellato e fettine di limone per guarnire, 30 grammi di sidro di mele, 45 grammi di whisky. La preparazione è semplice, basta versare in una tazza dell’acqua bollente con una bustina di tè, lasciando dello spazio sufficiente per aggiungere il whisky e il sidro. Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, guarnite e bevete ancora caldo.

- Vin brulè

Molto amato e gradito in autunno e in inverno è il vin brulé un vino caldo rosso aromatizzato con alcune spezie e dolcificato con zucchero. Anche in questo caso ci sono alcune varianti a seconda che si utilizzino ghiodi di garofano, cannella, noce moscata, cardamomo o altre spezie.

- Irish coffee

Tipica bevanda irlandese, fatta con caffè caldo corretto al whisky, panna montata e zucchero. Preparate un caffè lungo, dolcificatelo con un cucchiaino di zucchero di canna, aggiungete un bicchierino di whisky e della panna montata (per la versione vegan occorre ovviamente procurarsi dellapanna da montare 100% vegetale).

- Tisana allo zenzero

Sono tante le tisane perfette per l’autunno-inverno, vi suggeriamo però di non far mancare mai a casa vostra una radice di zenzero per preparare un decotto buono e utile a prevenire il raffreddore. Lasciate sobbollire per 10 minuti una fettina di zenzero fresco in 350 millilitri d’acqua. Lasciate intiepidire, filtrate e aggiungete due cucchiai di succo di limone. Una volta che avrete in casa questa spezia potrete utilizzare anche per molte altre ricette.

- Glogg

Il Glogg è una bevanda calda tipica della Svezia a base di vino e spezie, un alternativa al più conosciuto vin brulè. Nei paesi nordici si beve soprattutto nel periodo natalizio ma è adatta a tutto il periodo invernale grazie al potere riscaldante dato dalle spezie e dall’alcool.

- Erba mate

Una bevanda energizzante tipica del Sudamerica è l’Erba Mate che sembra aiuti anche a perdere peso oltre ad avere altri benefici. Può essere preparata come un normale tè, semplicemente lasciando in infusione per alcuni minuti le foglie in acqua bollente e filtrando subito dopo. Se si vuole seguire la tradizione però, sarà necessario avere a propria disposizione uno speciale recipiente, detto mate o matero, ed un’apposita cannuccia, la bombilla.

- Zabaione caldo

Questa ricetta è un mix tra una bevanda e un dolce al cucchiaio. Caldo e gratificante al palato si tratta dello zabaione caldo ma in versione vegetale quindi senza l’utilizzo di uova e latte vaccino. Gli ingredienti necessari sono latte di soia alla vaniglia, amido di mais o riso, malto (dolcificante), marsala, curcuma e un pizzico di sale.