Biscotti di pan di zenzero: ecco la ricetta dei gingerbread

L'omino di Pan di zenzero è il biscotto simbolo della tradizione natalizia, il classico che decorato con un tocco di ghiaccia reale diventa protagonista di tante storie golose dal profumo natalizio. Irresistibili da mangiare e belli da guardare! Si tratta di biscotti dall'impasto profumato e ricco di spezie, come cannella, miele e tanto altro.

Le feste natalizie sono sì sinonimo di luci, addobbi, ma per i più golosi sono anche l'occasione più adatta per preparare e gustare tantissimi biscotti a tema.

Proprio per questo motivo, oggi vi parliamo di queste delizie dal sapore nordico, molto amate nel mondo anglosassone, e ormai anche dalle nostre parti: i biscotti Pan di Zenzero o anche detti Gingerbread.

Ingredienti

Per i biscotti

farina 00 300 g

zucchero a velo 80 g

burro 130 g

1 tuorlo di uovo medio

miele 60 g

melassa* 20 g

sale 1 pizzico

bicarbonato 2 g (2 cucchiaini da caffè rasi circa)

cannella in polvere 2 g (2 cucchiaini da caffè rasi circa)

noce moscata in polvere 0,5 g (1/2 cucchiaino da caffè raso circa)

zenzero in polvere 2 g (2 cucchiaini da caffè rasi circa)

chiodi di garofano in polvere 1,5 g (1 cucchiaio da caffè raso circa)

Per la ghiaccia reale

albume 30 g (di 1 uovo medio)

zucchero a velo 150 g

gocce di succo di limone 3-4

Procedimento

Frulla per pochi secondi farina e burro freddo da frigo, fino a che il burro sarà ridotto in briciole. Aggiungi miele, miele, zucchero a velo, melassa, spezie e tuorlo (se non avete la melassa, che serve a rendere i biscotti pan di zenzero più scuri, potete utilizzare 80 g di miele). Frulla di nuovo il tutto.

Poi impasta il composto per ottenere un impasto liscio e omogeneo, che appiattirai e avvolgerai in pellicola trasparente. Mettilo a riposare e rassodare in frigorifero per un’ora. Trascorso il tempo indicato, stendi l’impasto su una spianatoia infarinata fino ad ottenere una sfoglia dello spessore di di ½ cm. Ritaglia le sagome con le formine per biscotti e adagiale sulla carta da forno che infornerai in modalità statica a 180° per circa 13-14 minuti.

Per la ghiaccia reale, sbatti l’albume a temperatura ambiente in una ciotola e non appena monterà aggiungi poco alla volta lo zucchero a velo setacciato e il succo di limone. Metti la ghiaccia reale dentro ad una sac à poche e taglia la punta per ottenere un diametro di 1 mm.

Ora è il momento più divertente! Una volta freddi, inizia a decorare i tuoi biscotti pan di zenzero!