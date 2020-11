Ricetta biscotti alla zucca con frutta secca

La zucca, ricca di proprietà benefiche, è senza dubbio il prodotto must have della stagione autunnale.

È un alimento a basso contenuto di calorie. Come tutti gli ortaggi di colore arancione inoltre, è ricca di caroteni, sostanze che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A, e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Contiene anche altri minerali e vitamine, come calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. Alla zucca vengono riconosciute proprietà diuretiche e calmanti.

Oggi proponiamo una ricetta dolce e golosa, facile da preparare: biscotti alla zucca con frutta secca.

Ricetta

Tempo di preparazione: 70 minuti.

Tempo di cottura: 45 minuti minuti.

Ingredienti

200 gr di farina;

250 grammi di zucca;

80 grammi di zucchero;

50 grammi di olio di semi;

2 tuorli;

un pizzico di sale;

una bustina di lievito per dolci;

frutta secca.

Procedimento

Pulite per bene la zucca eliminando buccia, semi e filamenti. Tagliatela grossolanamente. Mettete una casseruola sul fuoco e portate l’acqua ad ebollizione. Lessate la zucca, e una volta pronta scolatela bene, frullatela o schiacciatela con la forchetta. Fatela raffreddare.

Unite la zucca alla farina setacciata, lo zucchero, i tuorli, il sale, l’olio e infine il lievito per dolci e lavorate l’impasto. Su un tagliere o un’asse, usate degli stampini per dare forma ai biscotti. Guarnite i biscotti ottenuti con la frutta secca (la frutta secca può essere anche inserita nell’impasto, in alternativa, se lo preferite, potete aggiungere delle gocce di cioccolato). Scaldare il forno a 150-160 gradi e cuocere per circa mezz’ora.