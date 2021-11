Black Friday: quali sono le origini e il significato del "venerdì nero"?

Il Black Friday è una ricorrenza nata negli Stati Uniti, ma estesa ormai anche in tutta Europa. Si tratta di una giornata dedicata a shopping e sconti indetta da esercizi commerciali con sede fisica o e-commerce, che fa registrare una vertiginosa impennata delle vendite di beni e servizi in tutto il mondo.

Si chiama Black Friday, perché il giorno dedicato a questi sconti è proprio il venerdì, che cade ogni anno l'indomani del giorno del Ringraziamento, ed è la data in cui, secondo una tradizione che si è consolidata negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Quest'anno la data è prevista per venerdì 26 Novembre 2021.

Il Black Friday è ormai diventato un appuntamento fisso per lo shopping, con grandi catene, siti di e-commerce e venditori più piccoli che propongono offerte a tempo, sconti mai visti e veri e propri regali per spingere i consumatori ad aumentare il loro volume di acquisti.

Origine del Black Friday

L'origine del Black Friday sembrerebbe legata ai registri contabili dei negozianti che si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.

Secondo un’altra ipotesi, invece, l'origine del nome sarebbe attribuita al traffico sulle strade e dalla congestione nei negozi, provocata da migliaia di americani attirati da sconti, validi soltanto quel giorno, anche dell'80 per cento.