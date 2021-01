Oggi è il Blue Monday, il girono più triste dell'anno

Il terzo lunedì di gennaio, è conosciuto dai Paesi dell'emisfero boreale come Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Ovviamente c’è una storia dietro questa ‘trovata’, che si basa su alcuni fatti noti ma nessuna evidenza scientifica.

Tutto nasce agli inizi del terzo millennio, da una complicata equazione risolta da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff. Secondo le sue osservazioni, proprio il terzo lunedì di gennaio è stato identificato come la giornata più deprimente dell’intero anno.

Arnall nei suoi calcoli avrebbe tenuto con considerazione meteo, debiti accumulati per i regali di Natale, calo di motivazione e crescente necessità di darsi da fare, riuscendo a stabilire come il terzo lunedì di gennaio sarebbe effettivamente il giorno in cui ci sentiamo più tristi, poiché l'euforia per le feste di Natale è già svanita e ci si rende conto che c'è tutto un anno da affrontare.

La teoria del Blue Monday gli ha procurato un grande successo globale, ma l’università prese le distanze dallo studioso e persino i suoi colleghi criticarono il suo lavoro definendolo farsesco e privo di senso.

In alcune parti del globo il “Blue Monday” non viene in alcun modo sottovalutato. In Gran Bretagna – ad esempio - il tema viene preso estremamente sul serio: lo confermano i dati dell’astensione lavorativa e il fatto che molti enti no profit, prima fra tutti Mental Health Uk che si occupa della salute mentale, si prodigano con consigli su come superare il lunedì più deprimente dell'anno.

Tra i principali vestirsi di colori brillanti, fare esercizio fisico, mangiare bene, ascoltare musica allegra ed essere socievoli. Persino gli esperti della British Dietetic Association suggeriscono di fare una grande abbuffata per superare la depressione da Blue Monday.

Ma perché le persone ci credono davvero?

Probabilmente perché spinte da qualcosa che ormai è diventata una tradizione, o semplicemente perché le teorie legate al Blue Monday sono più o meno comuni a tutti. Innanzitutto il Blue Monday è, naturalmente, un lunedì, considerato già da sé un giorno triste perché finisce il weekend, terminano i giorni di riposo e si ricomincia la propria routine. È il terzo lunedì del mese, quindi poco distante dalla fine delle feste natalizie e dall’aver ripreso le proprie abitudini lavorative e scolastiche. I buoni propositi prefissati spesso, in questa data, sono già andati in fumo. Di solito la terza settimana di gennaio è la più fredda, il clima è gelido, e le ore di sole sono ancora troppo poche.