Zaino o borsa da lavoro? Ecco i migliori modelli per scegliere la tua work bag

Tornare alla solita routine dopo le vacanze non è affatto facile, anzi, è spesso traumatico e demoralizzante; ma c’è un metodo per consolarsi e ritrovare almeno in parte il buonumore: concedersi una bella sessione di shopping! E iniziare dalla borsa per il rientro a lavoro o all’università può essere un ottimo modo per rendere più piacevole il ritorno alla quotidianità.

La borsa da lavoro sarà la compagna fedele della tua giornata, accompagnandoti in ogni momento: ecco perché dovrà essere capiente e funzionale, oltre che facile da trasportare; insomma, il modello ideale per te è quello capace di soddisfare le tue esigenze quotidiane e, al contempo, di riflettere la tua personalità. Abbiamo quindi selezionato i migliori modelli per qualità prezzo di borse e zaini, ideali sia per il lavoro che per l’università: scegli il tuo preferito!

Borsa rigida a tracolla in stile vintage

La borsa a tracolla di Ecosusi è un’ottima scelta se desideri una soluzione comoda ma anche stile; realizzata in pelle vegana di ottima qualità, semirigida e con fodera in tessuto, è disponibile in 5 colori diversi (marrone, nero, caffè, multicolor e rosso). Ha una tracolla regolabile e removibile, e una maniglia che ti permette di trasportare la borsa anche a mano. Le dimensioni (40x12x30cm) consentono di trasportare facilmente un laptop portatile da 15.6'', ed è dotata di uno scomparto principale, uno scomparto imbottito per laptop, una tasca con zip, tre tasche aperte e due tasche frontali, oltre alla chiusura a pressione e al fiocco decorativo rimovibile. Capiente, comoda ed elegante, questa borsa si adatta perfettamente a qualunque tipo di outfit ed occasione: consigliatissima!

Borsa con schermatura RFID

Questa borsa fa parte della linea Contratempo di Bugatti, che si distingue per il design chic e sempre attuale. Realizzata in morbido nylon, resistente ed elegante insieme, l’elaborato interno in fodera jacquard rosa logata e il ciondolo in metallo Bugatti di alta qualità, che può fungere da anche portachiavi, conferiscono a questa borsa professionale un delicato tocco femminile. Inoltre, la borsa è dotata di numerose tasche, di cui una con protezione RFID contro il furto di dati (1 scomparto principale grande con cerniera lampo, 1 scomparto aperto, 1 scomparto con cerniera e protezione RFID, 1 tasca esterna con cerniera e 1 tasca frontale con organizer) e di una tracolla removibile, ed è abbastanza grande da contenere fino a due cartelle A4 larghe.

Borsa retrò in pelle

Realizzata in pelle di cavallo e tela resistente, questa borsa da lavoro si caratterizza per lo stile curato ed elegante, la qualità e la praticità. Bella, capiente, comoda e ben fatta, la borsa retrò di Newhey è dotata di tantissime tasche (1 tasca posteriore con cerniera, 1 tasca frontale, 2 tasche laterali, 1 ampio scomparto per laptop con imbottitura in schiuma e cinturino in velcro per fissare il computer, 1 ampio scomparto, 1 tasca interna con cerniera, 2 tasche interne a bustina e 2 taschine porta penne), fibbie magnetiche per la chiusura, un manico spesso e comodo e di una tracolla regolabile e removibile, che offre un comfort extra alle spalle.

Borsa da lavoro tote

Di buona fattura e curata nei particolari, questa borsa da lavoro tote è elegante e molto pratica, e si caratterizza per i materiali resistenti, le cuciture ben realizzate e la comodità d’uso. All'esterno il tessuto impermeabile la protegge da pioggia e schizzi, mentre la fodera turchese interna dà quel tocco di stile in più. Versatile e capiente, è dotata di moltissime tasche, di una porta USB incorporata, di una cinghia per infilare e fissare la borsa sul manico di un trolley, di una tracolla imbottita e sganciabile e di due ampi manici, che consentono di portarla su una spalla senza stringere.

Borsa da lavoro maxi

Realizzata in morbida ecopelle di alta qualità e impermeabile, questa borsa da lavoro è perfetta per contenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per passare una giornata fuori. Elegante e professionale, la borsa è rivestita internamente con una fodera resistente, è dotata di numerose tasche e scomparti ed è particolarmente capiente, riuscendo a contenere un computer da quasi 16 pollici senza alcun tipo di problema, cosa che la rende perfetta per essere usata sia come borsa da lavoro che per l’università, ma anche come borsa da passeggio. Inoltre, è disponibile in tanti colori diversi ed è dotata di una tracolla regolabile e removibile, chiusura a zip, due manici robusti e di un anno di garanzia, rimborso e sostituzione gratuita.

Borsa porta pc colorata

Professionale ma casual, questa borsa porta pc è disponibile in 7 colori diversi, può contenere comodamente un pc di 16 pollici ed ha un rapporto qualità prezzo ottimo. Comoda e capiente, questa borsa risulta particolarmente versatile grazie ai manici e alla tracolla, tutti removibili e imbottiti. Inoltre, è realizzata in tessuto impermeabile resistente, è dotata di due tasche laterali con chiusura in velcro, tasca principale con chiusura a zip e imbottitura interna.

Borsa porta pc Amazon Basics

Questa è una borsa per pc comoda e dallo stile essenziale: pratica e facile da trasportare, ha un design sottile e compatto, ed è ideale per trasportare tutti i dispositivi elettronici e gli accessori necessari. Oltre alla tasca principale, dotata di uno spazio separato dove inserire il computer (fino a 15.6 pollici), la borsa presenta altre due tasche esterne e numerosi scomparti interni.

Realizzata in tessuto resistente ma piacevole al tatto, l’interno della borsa è ben imbottito, così da proteggere il pc da urti e danni; inoltre, oltre ai due manici per il trasporto a mano, questa borsa è dotata di una tracolla imbottita e molto comoda.

Zaino casual unisex

Questo zaino è pratico e molto comodo; realizzato in tela e tessuto Oxford di altissima qualità, impermeabile e molto resistente, può contenere un pc da 15,6 pollici ed è dotato di diverse tasche: uno principale, tre tasche frontali di diverse dimensioni, uno spazio imbottito per il pc all’interno e altre due tasche laterali esterne. Inoltre, ha gli spallacci regolabili ed imbottiti e una porta di ricarica USB, che ti permette di caricare qualunque tipo di dispositivo elettronico tramite power bank (non inclusa) e non essere disturbato da cavi esterni. Leggero, resistente e facile da pulire questo zaino unisex è disponibile in 3 colori (grigio, nero e rosso) ed è amatissimo dagli utenti per la qualità dei materiali, la comodità e il rapporto qualità prezzo: super approvato!

Zaino porta pc marcato Kaukko

Realizzato in tessuto di lino Oxford, lo zaino Kaukko è super apprezzato dagli utenti; bello esteticamente, capiente e comodo, questo zaino si caratterizza per le numerose tasche (una piccola tasca esterna, 5 interne e due laterali esterne), per le bretelle regolabili e i materiali resistenti e di qualità. Inoltre, lo zaino di Kaukko risulta davvero pratico anche grazie alla capacità di aprirsi completamente, così da poter sistemare o recuperare tutto in modo comodo e veloce. Davvero consigliato!

