Caldarroste: come prepararle in padella a casa

La castagna è il simbolo indiscusso dell'autunno, con il suo color marrone, i suoi ricci, e il suo sapore inconfondibile. Si tratta di un frutto dalle mille risorse, poiché aiuta a combattere la stanchezza autunnale, grazie al loro apporto di magnesio e manganese. Sono anche ricche di carboidrati, aminoacidi, sali e vitamine. Le regine d’autunno, possono essere preparate anche al forno, ma se preferite la cottura classica seguite questa ricetta e servitele con una bella tazza di vin brulè, una bevanda calda e aromatica, ideale per le giornate fredde.

Vediamo come fare le caldarroste a casa

Come preparare le caldarroste

Difficoltà: facile / Tempo di preparazione: 40 minuti

Preparazione delle caldarroste

Prima di iniziare a preparare la caldarroste, si consiglia di far seccare le castagne al sole, o in ambiente non umido. Controllare che le castagne siano belle, senza buchi e tutte della stessa grandezza per agevolare la cottura ed evitare di bruciarne alcune o di averne altre crude.

Prendiamo poi un coltello appuntito e bene affilato, con il quale intagliare la buccia delle castagne nel senso della lunghezza, creando delle incisioni di circa 2/3 cm: procedura è essenziale per evitare che le castagne non scoppino mentre cuociono. Per cuocere le castagne sul gas serve un tegame forato apposito, dove andiamo a mettere le nostre castagne incise. Cuocere a fiamma moderata per circa 30 minuti girandole spesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per evitare di cuocere troppo la parte esterna, sistemate uno spargifiamma sotto la padella, oppure sollevatela leggermente dal fornello, mescolando spesso le castagne. Non appena saranno dorate, o leggermente bruciacchiate, togliete le castagne e sistematele in un contenitore traspirante.