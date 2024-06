Il riconoscimento per il playground dedicato a Kobe Bryant: “Tra i più belli del mondo”

Endorsement per il campetto di Valmadrera dedicato a Kobe Bryant. Il pubblico apprezzamento arriva sui social grazie a La Giornata Tipo, portale interamente dedicato alla pallacanestro che fa da riferimento per gli appassionati in Italia, raccogliendo oltre mezzo milione di follower all'interno del network: “A Valmadrera, vicino Lecco, una ragazza italiana, che nel mondo dello street artist ha creato il progetto "NineInThePaint", ha sempre avuto un idolo: Kobe Bryant - si legge nel messaggio veicolato tramite i social network -. Ha disegnato questo capolavoro per lui. È in assoluto uno dei campetti dedicati a Kobe più belli al mondo”.

Il playground di Valmadrera dedicato a Kobe Bryant

Il giusto tributo a una vera e propria leggenda del gioco. Al campo da basket del parco di via Casnedi, a Valmadrera, è stata data nuova vita: sull'asfalto campeggia l'effige di Kobe Bryant, indimenticato fuoriclasse dei Los Angeles Lakers che ha perso la vita in un tragico incidente aereo avvenuto il 26 gennaio 2020; nonostante avesse appeso le scarpe al chiodo ormai da un po', la prematura scomparsa del cestista, legatissimo all'Italia per il suo passato nel Belpaese, ha generato un grande vuoto negli appassionati di basket.

Il debutto a fine giugno

Le opere iniziate a fine maggio e appena terminate sono state messe a terra - letteralmente - dallo staff di NineInThePaint, che hanno dato seguito all'iniziativa della Consulta Giovanile di Valmadrera e dell'Ufficio Sport del Comune di Valmadrera. “Il disegno è composto da linee geometriche e dai colori dei Los Angeles Lakers, giallo e viola, con il nero attorno che fa da contrasto. L’immagine di Kobe è raffigurata in due versioni: da una parte “rookie” con il numero 8 e dall’altra senior con il numero 24. Come se il campo rispecchiasse l’essenza di un giocatore amatissimo in tutto il mondo - ricorda nineinthepaint -. Al centro è presente un serpente a forma di infinito che simboleggia la tenacia di Kobe e che richiama il suo soprannome Black Mamba. La frase "The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do" ("L’obiettivo più importante è provare ad inspirare le persone così che possano sentirsi grandi in qualsiasi cosa facciano") invita a inseguire i propri sogni”.

Il campo è stato progettato da Francesca Cassani, in arte NineInThePaint, che lo ha poi dipinto assieme al suo team composto da Veronica Tajè, Alessandro Cuocolo, Anna Marchesi, Giulia Vitale e Federica Zappa. L'Ufficio Sport del Comune di Valmadrera e l'assessore allo Sport Marcello Butti hanno seguito tutto l'iter realizzativo, attuando una fra le opere più votate dei "Progetti Partecipati", strumento di democrazia diretta promosso dalla Consulta Giovanile. Le fotografie scattate da Riccardo Erroi ben mostrano l'impatto dell'opera di riqualificazione appena terminata.

Il campo è tutt’ora utilizzabile e sarà inaugurato ufficialmente con il torneo Mamba Legacy Youth 3vs3 del 29 e 30 giugno.