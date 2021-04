Galbiate, Campo dei Fiori: i tulipani diventano d'asporto

Il "Campo dei fiori" di Galbiate diventa d'asporto. Ai tempi della pandemia è comunque possibile continuare a colorare le case e i giardini dei lecchesi, ordinando i fiori oppure richiedendo una consegna direttamente a casa.

In queste settimane infatti, i tulipani sono fioriti, creando l'abituale spettacolo al campo. Anche se nessuno potrà godere di persona a causa delle limitazioni imposte dai Dpcm per contenere la pandemia, il campo diventa un tulips-drive, con possibilità di prenotare per telefono e ritirare il mazzo di fiori nel parcheggio confinante al campo, rimanendo comodamente in macchina. Sarà anche possibile ordinare e ricevere i fiori a casa.

La proprietaria del Campo, Cristina Tosi, ha messo a punto queste nuove modalità per non perdere un'altra stagione, dopo la primavera 2020 segnata irrimediabilmente dal lockdown, e poter così soddisfare le numerose richieste che riceve per i suoi fiori straordinari. Il tutto avverrà secondo il rispetto dei Dpcm vigenti, regole che Cristina invita i clienti a seguire.

Per acquistare i fiori è necessario prenotare il ritiro del mazzo al campo, cliccando sugli appositi link delle pagine di Facebook e Instagram, oppure prenotare la consegna a domicilio se si è residenti nei seguenti comuni: Lecco, Abbadia Lariana, Barzago, Calolziocorte, Civate, Dolzago, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, Olginate, Pescate, Sala al Barro, Valmadrera.