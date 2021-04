Come riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua: ricette facili e veloci

È avanzato molto cioccolato dalle festività pasquali? Se non sapete come consumarlo, vi consigliamo due ricette facili e veloci utilizzando il cioccolato sia fondente che al latte.

- Crema di cioccolato. La crema di cioccolato ricavata dalle uova di Pasqua è facilissima da preparare, e può essere servita anche come dessert freddo dopo un pranzo o una cena.

Ingredienti

180 grammi di cioccolato fondente

500 gr di latte parzialmente scremato

1 aroma alla vaniglia

150 gr di zucchero

4 tuorli

40 grammi di amido di mais

sale

Procedimento

Sbriciolate le uova di Pasqua raccogliendo tutto in una ciotola. Prendete il latte, versatelo in una pentola, aggiungete l'aroma alla vaniglia e portate il latte quasi a ebollizione e spegnete. Prendete un pentolino, versateci lo zucchero e i 4 tuorli d'ovo e mescolate. Poi aggiungere l'amido di mais e un pizzico di sale.

Prendete la pentola con il latte, versatelo sul composto dove avete precedentemente amalgamato uova e zucchero e mescolate a fiamma bassa. Quando il composto sarà diventato quasi una crema aggiungete il cioccolato delle uova che avere sbriciolato in precedenza e mescolate fino a ottenere la crema

- Torta al cioccolato. La torta al cioccolato è forse la più apprezzata: un dolce dal gusto inconfondibile, in grado di accontentare grandi e bambini.

Ingredienti

4 uova

80 g di zucchero

250 g di cioccolato al latte delle uova di Pasqua

110 g di burro

40 g di fecola

15 g di farina 00

una bustina di vanillina

un goccio di Strega

Procedimento

Aprire le 4 uova separando i tuorli dagli albumi, unire ai rossi d'uovo lo zucchero e mescolare. Sciogliere il burro e il cioccolato a bagno maria, aggiungerli alle uova e allo zucchero, unire la farina setacciata e la fecola, amalgamare e aggiungere infine la vanillina e la strega.

Aggiungere gli albumi montati a neve, mettere il composto in una tortiera di 24 cm di diametro foderata con carta da forno, mettere in forno e far cuocere per 30-35 minuti a 180 gradi. Servire la torta dopo almeno 5 ore.