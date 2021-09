Eurospin e Famila sono i supermercati più convenienti in cui fare la spesa: classifica di Altroconsumo

In un periodo non troppo semplice per i cittadini, Altroconsumo ha stilato una lista dei supermercati più convenienti in cui fare la spesa.

La classifica è stata divisa in:

spesa mista

prodotti di marca

prodotti economici

private label

Sul fronte della spesa mista, i supermercati più convenienti sono Eurospin nella categoria discount e Famila nella categoria supermercati/ipermercati. Parlando di prodotti di marca, il podio è composto da: Famila Superstore, Spazio Conad e Carrefour. Per l'acquisto di prodotti economici, è necessario recarsi al discount. Il più economico? Aldi, mentre il miglior supermercato in cui acquistare prodotti low cost è risultato Esselunga. Il più conveniente per i prodotti private label è Conad, mentre Esselunga è lo store che permette di risparmiare di più con la sua tessera fedeltà.