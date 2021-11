Black Friday, come evitare le truffe sul web? Ecco i consigli del Codacons

Quest'anno il Black Friday sarà il 26 novembre, e come di consueto, milioni di italiani approfitteranno di sconti e promozioni, anticipando anche i regali di Natale. Ogni anno si registrano aumenti di vendite, quindi anche per questo 2021 ci si aspettano vendite da record.

L’intera settimana di promozioni genererà un giro d’affari sicuramente non indifferente. Lo afferma il Codacons, associazione che in Italia monitora la propensione alla spesa delle famiglie e l’andamento degli acquisti durante il periodo di sconti speciali. Ad abbattere ogni record di vendite contribuirà il Covid che ha modificato sensibilmente le abitudini di acquisto delle famiglie, facendo crescere il numero di consumatori che si rivolge al web per le proprie spese.

In testa alla classifica dei prodotti che saranno più acquistati durante il Black Friday troviamo Elettronica e Hi-Tech; Abbigliamento, Giochi e Videogiochi seguiti da Elettrodomestici, Articoli Sportivi, Cura della Persona, Prodotti per la Casa.

Come evitare le truffe sul web?

Come ogni anno, il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe durante il Black Friday, specie quando si compra sul web, e diffonde i consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese: