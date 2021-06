Promuovere il territorio grazie ai social: il 19 giugno #scattalestate. In palio (anche) una vacanza

Valorizzare il territorio, creando valore attraverso il suo rilancio. Acel Energie propone la seconda edizione di #scattalestate, il social contest promosso nelle aree in cui sono attivi i tre brand dell’azienda le province di Lecco (ACEL Energie), Como, Monza Brianza, Varese e San Donà del Piave (Enerxenia), Sondrio (AEVV Energie).

Un’iniziativa all’insegna della responsabilità sociale di impresa, nel momento in cui è importante rimettere in moto il turismo di prossimità e l’indotto che ne deriva, dopo i lunghi mesi dell’emergenza covid e delle restrizioni conseguenti che hanno inevitabilmente penalizzato le attività locali. Il concorso, volto a valorizzare le bellezze delle nostre regioni, è aperto a tutti. Comincia con il week end del 19 giugno, alla viglia della data simbolica del 21.

Basterà pubblicare sulla propria pagina personale Facebook o Instagram una o fino a tre foto di uno scorcio artistico o paesaggistico delle aree indicate. Il concorso terrà banco per tutta l’estate 2021: sino al 20 settembre. Attraverso le immagini che verranno postate con l’hashtag #scattalestate, con l’indicazione “io partecipo”, della località e del tag alla pagina di riferimento (a scelta tra @acelenergie, @enerxeniaenergia, @aevvenergieofficial), si verrà a formare un social wall: www.scattalestate2020.it.

Premio da 1800 euro

Le immagini saranno selezionate da una giuria di cui, fra gli altri, fanno parte fotografi professionisti. Il concorso prevede premiazioni mensili e una super premiazione finale (week end da 1800 euro).

«Generare valore per il territori e le comunità locali è la mission del nostro Gruppo – ha sottolineato il presidente di Acsm Agam, Marco Canzi – e non si limita alle forniture e ai servizi: il nostro radicamento pratica i principi della responsabilità sociale di impresa e un’iniziativa quale Scattalestate può concorrere al rilancio e rimettere in moto le energie positive e l’indotto».

«#scattalestate – ha sottolineato l’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone – è pensata per ridare impulso ai tanti esercizi che sono rimasti chiusi o frenate dalla pandemia e dal lock down. Non solo: valorizzare gli scorci preziosi – sono tanti! - e magari poco noti delle nostre terre significa contribuire alla ripresa degli esercizi legati al turismo ma anche rimettere in moto il piacere di muoversi, riscoprire, viaggiare. È il nostro modo di mettere a terra i valori del radicamento e della vicinanza che sono i tratti peculiari della presenza commerciale di Acel Energie, Enerxenia, Aevv Energie: fare la nostra parte rispetto ai bisogni e alle aspettative delle famiglie e delle imprese di cui siamo già un punto di riferimento nelle forniture dell’energia».

Alla conferenza stampa di presentazione di stamattina hanno preso parte le istituzioni locali territoriali, che sostengono il concorso proprio perché può concorrere alla ripresa post pandemia, quale volano promozionale per il turismo di prossimità e le strutture ricettive.