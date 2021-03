Covid vaccini, anziano di 88 anni chiama 73 volte in un giorno senza successo

Dario Santone, 88 anni di Chieti, vuole solo capire quando e se sarà vaccinato ma, a quasi 50 giorni dalla manifestazione di interesse e dopo essere stato inserito in una categoria 'prioritaria', non è riuscito ancora ad avere un feedback.

Il signor Dario pensava di potersi vaccinare subito contro il Covid-19, come accaduto ad altri over 80. Ma dopo 73 tentativi in un giorno, senza successo, stanco e irritato, ha deciso di rivolgersi in Procura, al presidente della Regione, al direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti e al direttore sanitario del SS. sperando che almeno così la sua richiesta venga presa in considerazione.

“Ho inoltrato disponibilità per la vaccinazione anti Covid, secondo disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo, lo scorso 20 gennaio – racconta - e poiché da quella data non ho mai avuto notizie in merito, ha cercato di conoscere almeno le modalità adottate data la lunga attesa. Ma a nulla sono valse decine e decine di telefonate inoltrate, almeno in queste ultime tre giornate, al poliambulatorio vaccinazioni e mai risposte: la segreteria telefonica risponde solo continuamente che bisogna telefonare dalle 12 alle 13,30 (cosa che regolarmente facevo)”.

Due mattine fa, nella fascia oraria indicata, il povero signor Dario ha provato a telefonare ben 73 volte al numero di riferimento, ma sempre senza successo. “L’unica risposta era quella della segreteria telefonica, che ripeteva: le telefonate si possono fare dalle ore 12 alle ore 13,30”.

Ora il signor Santone non usa mezzi termini e scrive a chi di dovere chiedendo di "voler accertare la legalità dell’agire" e di volergli "cortesemente comunicare se potrà essere vaccinato prima della sua morte".