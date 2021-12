Gli eventi astronomici dell'ultimo mese dell'anno

Quali spettacoli ci regalerà il cielo nel mese di dicembre? Tenetevi pronti perché il periodo natalizio è pronto ad offrirci magnifici eventi astronomici: tra pianeti, congiunzioni, stelle cadenti e una bellissima Luna, ecco i fenomeni da non perdere per gli appassionati.

I principali eventi astronomici di dicembre

Tra il 15 e il 17 dicembre, Venere, Saturno e Giove saranno quasi allineati. Il nostro satellite sarà poi in congiunzione con Venere il 6 dicembre, con Giove il 7 dicembre e con Saturno l’8 dicembre. Marte si potrà ammirare al mattino presto, basso sull’orizzonte sudorientale, poco prima del sorgere del Sole. Urano si potrà osservare (con telescopio) per gran parte della notte: inizialmente culmina a Sud, poi ridiscende sull’orizzonte occidentale dove tramonta nella seconda parte della notte. Infine, Nettuno si potrà ammirare (sempre con telescopio) nella prima parte della notte, prima a Sud e poi rivolgendo lo sguardo sull’orizzonte sudoccidentale.

Il 4 dicembre ci sarà una spettacolare eclissi di Sole totale in Antartide, purtroppo non visibile dalla nostra penisola. La fase parziale sarà visibile in Sud Africa e nell’Oceano Atlantico.

A chiudere questo 2021 astronomico saranno il solstizio d’inverno - corrispondente al giorno più corto dell'anno - che sarà martedì 21 dicembre, lo sciame delle Ursidi il 23 dicembre e la congiunzione tra Mercurio e Venere, nei cieli serali del 29 dicembre.

La Luna sarà in fase di Novilunio il 4, Primo Quarto l’11, Plenilunio il 19, Ultimo Quarto il 27. A dicembre lo sciame meteorico più atteso è senza dubbio quello delle Geminidi, comparabile alle Perseidi di agosto. Il periodo di migliore visibilità va dal 10 al 15 e il picco quest’anno sarà nelle notti 12/13 e 13/14.