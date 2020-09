Dove gustare birra artigianale nel Lecchese

A volte il termine birra artigianale viene usato con eccessiva superficialità, senza conoscerne il vero significato. In Italia si sta diffondendo sempre più il consumo delle birre artigianali, mentre nel resto d’Europa fa parte della routine quotidiana già da molti anni. L’espressione infatti, è oggi utilizzata dalla maggioranza della popolazione, non più solo da una stretta cerchia di appassionati.

Qual è la vera definizione di birra artigianale?

Secondo la Legge italiana, può essere definita birra artigianale, solo quella che rispetta tre criteri:

- Non deve essere pastorizzata o microfilmata, prodotta solo con ingredienti selezionati senza l’uso di conservanti

- Deve essere prodotta da un birrificio indipendente

- Il birrificio non deve eccedere una produzione di 200.000 hl annui

In ogni caso sono due le caratteristiche fondamentali da considerare: il rispetto degli ingredienti (non vengono utilizzati surrogati del malto d’orzo, come il malto di riso o il malto di mais) e la non uniformità del gusto. La birra artigianale infatti, può variare leggermente di gusto a seconda della “cotta”, al contrario della birra industriale il cui gusto è sempre volutamente identico.

Se siete amanti della birra artigianale, ecco dove è possibile trovarla nel lecchese:

- Birrificio Herba Monstrum via Ettore Monti, 29/31 Galbiate

- Tre Pupazzi Brewery via Gaetano Previati, 2 Lecco

- Dulac via delle Bazzoe 2/A Galbiate

- The Shamrock Irish Pub via Giuseppe Parini, 5 Lecco

- Garage Pub Corso Bergmo, 53 Lecco

- Public House via Cesare Cantù, 16 Lecco

- La Tana del Luppolo via Lecco, 5 Valmadrera