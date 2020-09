Dove gustare un buon aperitivo a Lecco

L’aperitivo al bar, è ormai una piacevole consuetudine per molti italiani che non riescono a rinunciare al loro happy hour serale. Soprattutto durante l’estate, quando arriva il caldo e le giornate si allungano, si ha sempre più voglia di stare all’aria aperta e rilassarsi con gli amici davanti ad un buon cocktail.

Concedersi qualche ora in una location gradevole, in ottima compagnia, con un bicchiere di vino e qualche stuzzichino, fa parte ormai della tradizione culinaria italiana. Si tratta di un momento sacro, per tutti coloro che desiderano staccare la spina dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Prendersi una pausa e dedicare un pò di tempo agli amici concedendosi un aperitivo, è sicuramente la soluzione migliore.

L’happy hour quindi, è in grado di accontentare tutti, con un’ampia scelta di cibi, drink, alcolici o bevande analcoliche.

Vediamo quali sono i migliori locali in città, dove poter fare un ottimo aperitivo.

Locali per aperitivo

- Bar Il Caffè Piazza Mario Cermenati, 19 Lecco

- Imbarcadero Lungolario Cesare Battisti, 3, Lecco

- Soqquadro Piazza Era, 7 Lecco

- Shabu Via Gorizia, 5 Lecco

- Frigerio Ristorante & Wine Bar Piazza XX Settembre, 54 Lecco

- Cermenati Cocktail & Co Piazza Mario Cermenati, 4, Lecco

- Sunflower Via Battisti, 1 Lecco

- Bar Manzoni Piazza Manzoni, 1 Lecco

- Caffè Commercio Piazza XX Settembre Lecco

- Hemingway Lecco Piazza XX Settembre, 43 Lecco