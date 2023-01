Corsi di equitazione a Lecco e provincia

L’equitazione è uno sport adatto a tutte le età, allena corpo e mente, diverte, rilassa e favorisce il contatto con la natura. Cavalcare in mezzo al verde, lontano dalla città, è un piacere per molti. Godersi la natura e instaurare un rapporto benefico con il cavallo, aiuta a sconfiggere le proprie insicurezze e a stabilire una sintonia con l’animale, ritrovando un equilibrio nella postura e nella mente.

Andare a cavallo è sicuramente un’opportunità di crescita e socializzazione per tutti, un ottimo modo per migliorare la propria autostima e vincere le proprie paure. Per i bambini inoltre, è l’ideale per stringere nuove amicizie, imparare ad essere responsabili e a prendersi cura di un animale molto più grande di loro.

Vediamo quali sono i principali benefici dell’equitazione:

- Tonifica i muscoli

- Aiuta l’apparato cardiovascolare

- Sviluppa l’equilibrio

- Aiuta a perdere peso

Grazie alla diffusione di appassionati e di strutture competenti, l’equitazione è diventato uno sport alla portata di tutti, nonostante non sia sempre così economico. Proprio per questo motivo è bene avere in mente sin da subito che stiamo andando a fare un’attività sportiva che richiede impegno, fatica e dispendio di denaro. Sarà quindi utile capire quale è il nostro obiettivo, prima di recarsi presso un centro ippico.

Una volta scelto l’obiettivo, si potrà selezionare il centro ippico che tratta la disciplina che più ci interessa e iniziare il nostro percorso, affiancati dall’importante figura dell’istruttore.

Dove fare equitazione a Lecco e provincia

- Centro Ippico Pegaso Via Costa D'Oro, 5 Barzago

- Saba Ranch Via Caraletta, 27 Primaluna

- A.S.D.D.E. Monsereno Horses Via Monsereno, 9 Imbersago