Pausa pranzo veloce e salutare: dove gustare panini e piadine a Lecco

La vita frenetica dei giorni nostri, non ci concede pause pranzo molto lunghe, e ciò può portare spesso a saltare il pranzo per evitare di tornare tardi in ufficio. Uno sbaglio da non commettere per evitare errori nutrizionali che poi si pagheranno cari.

Una pausa pranzo perfetta, se gestita al meglio, è il modo più piacevole per ritrovare energia e positività. Aiuta a contenere lo stress e i problemi tipici di chi passa le ore davanti al pc, a staccare la spina -anche se per qualche minuto- riprendendo tutte le energie necessarie per affrontare il pomeriggio.

Una soluzione ideale per un pasto veloce ma completo, può essere un buon panino o una piadina, magari farcita con verdure, ricche di sali minerali e vitamine. La farcitura infatti, è molto importante perché apporta le proteine necessarie. Si consiglia quindi, tonno, affettati in generale, pollo e tacchino cucinati in modo corretto, mai fritti o con intingoli. Per un pranzo veloce ma salutare, è importante anche la scelta del pane. Si può richiedere il pane senza sale, integrale, di segale, ai cinque cereali. Tutte alternative per un pasto sano e nutriente.

La piadina è adatta soprattutto a chi nel pomeriggio non può fermarsi per uno snack e deve tirare dritto fino a cena. Meglio i panini imbottiti, ottimi dal punto di vista nutrizionale, dato che contengono sia proteine che verdure, che abbinate con il pane formano un piatto unico e completo. Le soluzioni proposte sono tante, dalle più classiche alle più innovative, pensate per soddisfare anche il palato di vegetariani e vegani.

Ecco dove poter gustare ottimi panini e piadine a Lecco:

- Piadineria Biribò Piazza XX Settembre, 37 Lecco

- Officina della Piadina Corso Martiri, 107 Lecco

- La Caveja via Nazario Sauro, 8 Lecco

- La Piadineria via Camillo Benso Conte di Cavour, 73 Lecco

- Paninoteca Ermete Corso Martiri, 62 Lecco

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Granozero Corso Promessi Sposi, 14 Lecco