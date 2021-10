Temperature in brusco calo? È arrivato l'autunno, ed è tempo di castagne

Ecco le zone in provincia di Lecco dove poter raccogliere castagne

L'autunno ormai è arrivato, e anche il primo freddo inizia a farsi sentire. Proprio con questa stagione inizia anche l’immancabile raccolta delle castagne, frutto dalle grandi qualità e regina dell'autunno, vera protagonista delle gite fuori porta di ottobre.

Le castagne crescono ad altitudini collinari fino a un massimo di 1200 metri, e si possono trovare in percorsi adatti a tutti, dai più ai meno allenati, dagli esperti raccoglitori alle famiglie in gita domenicale.

Dove raccogliere le castagne a Lecco e dintorni?

Dopo aver riempito cestini e borse, la castagna si presta a innumerevoli declinazioni in tavola: la troviamo in ricette sia dolci che salate, la sua farina può essere usata per tradizionali prodotti da forno e il frutto è delizioso anche da assaporare da solo, arrostito o lesso.

Vediamo dove poter andare a raccogliere castagne a Lecco e dintorni:

- Parco Regionale di Montevecchia

- Parco della Valle del Curone

Restando in Brianza possiamo andare a:

Barzanò

Casatenovo

Merate

Bevera di Sirtori

Per chi vuole anche ammirare il panorama sul lago di Como consigliamo i boschi:

del Monte Legnone

di Camaggiore nel comune di Vendrogno

e l’ Ortanella sopra Esino Lario

Chi desidera muoversi nel triangolo lariano può andare nella zona di: