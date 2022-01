Dove sciare vicino a Lecco: le località più belle

Una settimana bianca in Trentino o in Veneto, sulle cime più belle d'Italia, è proprio quello che ci vorrebbe a inverno inoltrato, quando tutte le piste sono ricoperte di neve. Che sia per sciare, per fare snowboard, per ciaspolate di gruppo o, semplicemente, per divertirsi su bob, slittini e altri attrezzi divertenti, una parentesi sulla neve è davvero perfetta per spezzare la routine.

Se però non si ha modo di partire per le mete più ambite, anche vicino a noi si trovano piste innevate e impianti sciistici da non sottovalutare. Ecco i migliori posti dove andare a sciare vicino a Lecco. Paesaggi mozzafiato a pochi chilometri dalla città, da scoprire in coppia, con gli amici e anche con i bambini.

Piani di Bobbio - Valtorta

Piani di Bobbio - Valtorta è un comprensorio collocato tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, particolarmente vicino a Milano.

La località offre 35 chilometri di piste per lo sci alpino ed è particolarmente adatta alle famiglie: la maggior parte delle piste è adatta agli sciatori principianti e in evoluzione. Non mancano però alcune discese in grado di soddisfare anche gli sciatori esperti: le nere servite dalla seggiovia Chiavello in Valtorta e quelle che scendono dal monte Orscellera.

Ci sono anche tracciati per lo sci di fondo, tra cui la pista "Rododendro" e itinerari per gli amanti dello scialpinismo, come quello dall'arrivo della funivia al Zuccone Campelli, a 2159 metri, 600 m di dislivello. Gli amanti delle ciaspole possono camminare sui percorsi ai lati delle piste e raggiungere i rifugi in quota.

Pian delle Betulle

Pian delle Betulle è la seconda località sciistica del lecchese per importanza, dopo i Piani di Bobbio-Valtorta. Si arriva in funivia, in 5 minuti, da Margno, il suo comune (30 km da Lecco). In quota si trova una seggiovia triposto che porta da 1500 metri a 1750 m, da lì si dipartono le varie piste di discesa tra cui le principali varianti, la nera Morosoi, Bosco e Presepe, hanno diversi gradi di difficoltà e si ricongiungono alla partenza della seggiovia.

Alpe Giumello

La piccola località sciistica dell'Alpe Giumello, comune di Casargo, è situata in Alta Valsassina, sulle pendici meridionali del Monte Muggio (m. 1799). E' una splendida terrazza con vista sul lago di Como e di Lugano, sulle cime del Pizzo dei 3 Signori, sulla Grigna e sul Monte Legnone.

Uno skilift conduce gli sciatori fino alla cima del Monte Muggio; la pista per lo sci alpino è adatta ai principianti nella prima parte, poi dopo uno sgancio a metà risalita, anche agli sciatori più provetti. Gli impianti della skiarea sono funzionanti il sabato, la domenica e durante le festività, neve permettendo.

La pista da fondo consta di un anello di 3 km, è situata a destra del parcheggio d’arrivo ed è stata utilizzata anche per effettuare gare con cani da slitta. La manifestazione “Alaskan Malamute Sleddog Day, si tiene ogni anno in gennaio e prevede lezioni di cinofilia, giri di prova in slitta per i bambini, percorsi di dog trekking e sleddog, gare non competitive. Nella zona è inoltre possibile effettuare gite con gli sci d'alpinismo o con le ciaspole.

Alpe Cainallo

Alpe Cainallo - Esino 2000 è una piccola località in provincia di Lecco, da cui dista 30 km. Disponeva di uno skilift doppio che serviva due piste da discesa che scendono da quota 1312 a quota 1230 e da un tapis roulant per chi vuole muovere i primi passi sulla neve. Gli impianti aprivano generalmente nei weekend in caso di precipitazioni generose. Non si trovavano aree attrezzate per lo snowboard, ma le piste erano adatte per chi voleva imparare questo modo di sciare.

Coloro che amano le ciaspole trovano passeggiate lungo percorsi con vista sul parco delle Grigne. Per lo sci di fondo l'accesso è libero ai fondisti nell'anello di quasi 3 km che si snoda nel bosco con panorami sul triangolo lariano. Ai piedi delle piste è adibita un'area libera con attrezzature dove i piccoli possono giocare. Tutti possono divertirsi sull'apposita pista con i gommoni.

Piani di Artavaggio

Piani d'Artavaggio è una piccola località posta nel territorio di Moggio, in Valsassina. Da qui parte la funivia che porta ai Piani. E' stata rinnovata nel 2006. I vari skilift che un tempo costituivano la stazione sciistica sono ormai dismessi, tutta l’area è stata bonificata e la zona è attualmente meta di scialpinisti e turisti per le gite domenicali. Sono attivi 3 tapis roulant per 3 brevi e facili pendii adatti ai principianti e ai bambini, 1 tapis roulant per chi vuole scivolare sulla neve con lo slittino, bob e gommoni.