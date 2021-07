Europei 2021, l'attesissima finale Italia-Inghilterra in compagnia di amici, pizza e birra: ecco l’indagine condotta da Just Eat

È attesissima la finale di domani, domenica 11 luglio, tra Italia e Inghilterra. Voi come guarderete la partita mentre tiferete per la Nazionale? Sui maxi schermi in città o comodamente seduti sul divano di casa davanti ad una pizza?

Ad ogni modo, i tifosi Italiani sono d'accordo su un particolare: calcio e cibo sono un connubio vincente.

L’indagine condotta da Just Eat ha evidenziato come il cibo giochi un ruolo centrale nell'esperienza di visione del torneo. Nonostante i tifosi italiani non abbiano una specifica tradizione per quanto riguarda gli snack (93%), l'84% dichiara che il cibo è un elemento imprescindibile durante la visione di una partita di calcio, da gustare principalmente prima del calcio d'inizio (30%) o durante il primo tempo (29,5%). La scelta ricade principalmente su snack veloci (26%), seguiti da qualcosa di casalingo preparato in anticipo (20%) o di ordinato grazie al food delivery (15%).

Gli appassionati di calcio italiani si affidano al cibo a domicilio soprattutto perché questo permette loro di rilassarsi e focalizzarsi sulla partita (33%), evitando di dover lasciare casa (30%) e quindi perdere momenti salienti della partita (23%). Quando si guarda una partita, il 32% conferma come la cosa più importante sia il gusto del cibo scelto, seguito dalla necessità di goderselo prendendosi il proprio tempo (21%), dalla qualità (19%) e dalla possibilità di condividerlo (17%).

L’89% dei tifosi italiani non ha nessun dubbio nell’affermare che la propria cucina sia la migliore, con la pizza in cima al podio delle scelte sia in caso di vittoria (40,5%) sia di sconfitta come comfort food (27%). La pizza rappresenta il piatto ideale da ordinare per il 67%, percentuale che sale tra le donne (71%), seguita dalle patatine fritte (32%), amate soprattutto dai più giovani (42,5%), e da un bell'hamburger (24%), che risulta essere il preferito dagli uomini (28%). Riguardo invece le bevande, per il 67% la birra rappresenta il perfetto accompagnamento, seguita dall'acqua (36%), dalle bibite (26%) e da un bicchiere di vino (16%).

Dall'indagine di Just Eat, emerge come la pizza sia uno dei piatti preferiti per rilassarsi e non perdersi il calcio d'inizio. L'app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, svela una serie di previsioni sul cibo che hanno accompagnato le partite di quest’anno fino alla finale. Il 90% degli italiani ha dichiarato che ha seguito le partite della Nazionale comodamente da casa, il 51% in compagnia degli amici. Pizza e birra rappresentano l’accompagnamento ideale per il 67% dei tifosi.

Ma dove si godranno la finale gli italiani? Quasi il 90% ha dichiarato che ha seguito le partite comodamente da casa, ma non manca chi sta programmando di recarsi a casa di amici e parenti (26%) o al bar (21%) per aumentare lo spirito di squadra e socialità.

Fonte Just Eat