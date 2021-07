Europei di Calcio 2021, i maxischermi in provincia di Lecco

L’Italia nei quarti di finale ha eliminato il Belgio e si è qualificata per le semifinali degli Europei. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà quindi in semifinale la Spagna, in programma martedì 6 luglio a Wembley, alle ore 21.

Per l'evento, l'Amministrazione Comunale andrà incontro ai tifosi, installando, in collaborazione con LTM e Nameless, un maxischermo all'interno dell'area della Piccola di via Amendola a Lecco.

Per prenotare il proprio posto servirà scrivere all'ufficio competente (fb.com/nottimagiche2021).

Ci sarà la possibilità di usufruire della cucina allestita intorno all'area del maxischermo, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca promossa da Telethon.

Oltre alla "Piccola" di Lecco, il maxischermo sarà installato anche al parco "Addio Monti" di Pescate, presso l'area del Palabachelet di Oggiono, nel parco di Villa Rosa a Molteno e all'interno dell'area polifunzionale di Bindo, frazione di Cortenova.