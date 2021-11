Zuckerberg presenta il suo "Metaverso"

Il Metaverso è dunque ciò che va oltre internet, che dovrebbe permettere un futuro interconnesso e accessibile a tutti, ma che non potrà prescindere dalla realtà virtuale (VR) e dalla realtà aumentata (AR). Per sviluppare un'idea così ambiziosa, bisognerà andare oltre alla dimensione bidimensionale dello schermo e in questo senso si inserisce il lavoro di Facebook nella ricerca per rendere accessibile a tutti la realtà aumentata, sviluppando Quest e Quest 2, visori realizzati da Oculus, una della società dell'universo di Meta. Ma l'asticella si alzerà ulteriormente grazie ai nuovi prodotti hardware in fase di sviluppo.